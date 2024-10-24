Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 10 Triệu

Mức lương Đến 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 11, Vĩnh Trung Plaza, 255 - 257 Hùng Vương, Thanh Khê, Đà Nẵng., Thanh Khê ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Đến 10 Triệu

Theo hướng dẫn của Team Leader, lấy thông tin khách hàng từ nhiều nguồn trên Internet gọi trao đổi về sản phẩm, dịch vụ công ty đang cung cấp. Khảo sát nhu cầu của khách hàng và thúc đẩy họ tìm hiểu thêm về các công cụ kinh doanh online mà Công ty đang cung cấp. Tư vấn, đặt lịch demo sản phẩm, báo giá, chốt deal với khách hàng. Chịu trách nhiệm doanh số công ty giao. Được training kịch bản, cuộc gọi mẫu để sử dụng trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc fulltime Có laptop cá nhân để làm việc Có kinh nghiệm Sale/Telesales/NVKD/Tư vấn KH từ 6 tháng trở lên Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ecommerce, logistics Có khả năng giao tiếp, tư vấn khách hàng Có khả năng làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Nhân viên Sale được thăng tiến lên Sale Leader khi 3 tháng liên tiếp đạt KPI doanh số Team building hàng năm Happy lunch mỗi trưa thứ 6: gà rán, pizza Phụ cấp gửi xe Công ty hỗ trợ xe đưa đón nhân viên gặp khách hàng ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.