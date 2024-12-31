Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Seoul Semiconductor Vina làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Seoul Semiconductor Vina
- Hà Nam: Ngõ 134, Khu Công nghiệp Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
(1) KỸ SƯ CÔNG ĐOẠN SMT
1. Quản lý hàng tồn, duy trì ổn định công đoạn, xử lý issue phát sinh trên line SMT
2. Quản lý các hạng mục chất lượng trong công đoạn, BOM.
3. Đánh giá & Setup thiết bị SMT
4. Tiếp nhận chuyển giao device mới và áp dụng sản xuất.
5. Cải tiến công đoạn, chất lượng sản phẩm.
6. Phân tích và cải tiến các quy trình sản xuất SMT để giảm thiểu chi phí và tăng hiệu quả
7. Hỗ trợ đội ngũ kỹ thuật viên trong việc sửa chữa và bảo trì thiết bị SMT
(2) KỸ SƯ THIẾT BỊ SMT
1. Kiểm soát tình trạng hoạt động thiết bị
2. Lên lịch trình & kiểm soát lịch trình bảo dưỡng bảo trì thiết bị
3. Kiểm soát MTBF & MTTR thiết bị
4. Tìm Risk & ý tưởng cải tiến thiết bị
5. Kiểm soát spare part & kế hoạch mua spare part
6. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Team Leader
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Seoul Semiconductor Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Seoul Semiconductor Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI