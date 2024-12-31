Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Seoul Semiconductor Vina làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

(1) KỸ SƯ CÔNG ĐOẠN SMT

1. Quản lý hàng tồn, duy trì ổn định công đoạn, xử lý issue phát sinh trên line SMT

2. Quản lý các hạng mục chất lượng trong công đoạn, BOM.

3. Đánh giá & Setup thiết bị SMT

4. Tiếp nhận chuyển giao device mới và áp dụng sản xuất.

5. Cải tiến công đoạn, chất lượng sản phẩm.

6. Phân tích và cải tiến các quy trình sản xuất SMT để giảm thiểu chi phí và tăng hiệu quả

7. Hỗ trợ đội ngũ kỹ thuật viên trong việc sửa chữa và bảo trì thiết bị SMT

(2) KỸ SƯ THIẾT BỊ SMT

1. Kiểm soát tình trạng hoạt động thiết bị

2. Lên lịch trình & kiểm soát lịch trình bảo dưỡng bảo trì thiết bị

3. Kiểm soát MTBF & MTTR thiết bị

4. Tìm Risk & ý tưởng cải tiến thiết bị

5. Kiểm soát spare part & kế hoạch mua spare part

6. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Team Leader