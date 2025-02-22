Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Asiafoods Corporation làm việc tại Bình Định thu nhập 600 - 800 USD

Công việc:

1. Tuyển dụng cho khối Sản xuất và các phòng ban gián tiếp phục vụ sản xuất trong nhà máy (công nhân, nhân viên, kỹ sư, quản lý SX, ...)

- Chịu trách nhiệm tổng hợp, phân tích nhu cầu tuyển dụng khối sản xuất, các phòng ban gián tiếp phòng ban tại nhà máy.

- Trực tiếp tìm kiếm, phỏng vấn các ứng viên.

- Theo dõi thực hiện hồ sơ tuyển dụng, đánh giá thử việc.

- Theo dõi thực tế quá trình đào tạo tiếp cận công việc của bộ phận cho CNV mới.

2. Cập nhật các dữ liệu nhân viên đầu vào, setup dữ liệu cấp quản lý duyệt online của Công nhân viên.

3. Quản lý dữ liệu nguồn nhân sự sản xuất, kỹ sư, nhân viên các phòng ban gián tiếp.

4. Tiếp nhận giải quyết quan hệ lao động trơn tru, linh hoạt.

5. Quản lý theo dõi Quảng cáo các ví trí tuyển dụng ra bên ngoài.

6. Báo cáo:

- Báo cáo nguồn nhân sự.

