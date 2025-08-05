Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 USD

CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/09/2025
Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP

Mức lương
600 - 800 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Tòa CT2, Chung cư C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 600 - 800 USD

Sử dụng phần mềm SolidWorks, Revit để thiết kế, dựng bản vẽ sản phẩm nội thất
Phân tích thiết kế, tạo bản vẽ kết cấu sản phẩm từ dữ liệu thiết kế có sẵn
Đảm bảo bản vẽ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của khách hàng Nhật Bản
Phối hợp với các thành viên trong team để triển khai dự án hiệu quả

Với Mức Lương 600 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Thiết kế nội thất, Kiến trúc, Xây dựng hoặc lĩnh vực liên quan
Từ 1 đến 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế kỹ thuật
Sử dụng tốt AutoCAD, thành thạo các phần mềm thiết kế 3D khác như SolidWorks, Revit,...
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật
Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản (ưu tiên ứng viên biết tiếng Nhật)

Tại CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 600 - 800 USD (tùy theo năng lực và kinh nghiệm)
Được đóng BHXH, BHYT… đầy đủ theo theo quy định
Làm việc trong môi trường quốc tế, tiếp xúc trực tiếp với đội ngũ Nhật Bản
Có cơ hội phát triển kỹ năng thiết kế và làm việc trong dự án DX
Tham gia các khóa đào tạo nội bộ, có lộ trình phát triển dài hạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP

CÔNG TY TNHH SUGANUMA GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 218 Tố Hữu, Hải Châu, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

