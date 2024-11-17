Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Căn 38, khu đô thị Singarden, Phù Chẩn, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Có thể Livestream và quay video tiktok tuyển dụng. (sẽ được team marketing hỗ trợ quay và edit).

Tạo và đăng tuyển các vị trí tuyển dụng

Đi thị trường và khu vực tỉnh tạo nguồn tuyển dụng

Tìm và sắp xếp phỏng vấn trực tiếp ứng viên cho nhiều vai trò: công nhân

Xây dựng các nền tảng tuyển dụng offline

Phát tờ rơi, banner, và tuyển dụng offline quanh khu vực

Báo cáo kết quả tuyển dụng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu đi offline và đưa đón ứng viên

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương (về tuyển dụng hoặc các vị trí khác về nhân sự)

Kỹ năng giao tiếp, phỏng vấn tốt, có khả năng nhìn nhận và đánh giá con người

Kỹ năng đánh giá hồ sơ ứng viên/sàng lọc hồ sơ

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các ứng dụng: Word, Excel, Powerpoint...

Có kỹ năng tìm kiếm và tổng hợp thông tin

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 – 15.000.000

Được cấp email, laptop, công dụng cụ hỗ trợ trong công việc

Tham gia BH đầy đủ theo Luật, 12 ngày phép năm, công đoàn, thưởng lễ tết, tháng 13,.

Mức lương: Thỏa thuận- Hưởng các chế độ lễ tết theo quy định của Nhà nước; Du lịch, Hiếu, Hỷ, sinh nhật... theo quy định chung của Công ty

Môi trường làm việc hiện đại, năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company

