Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang: Căn 38, khu đô thị Singarden, Phù Chẩn, Từ Sơn
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Có thể Livestream và quay video tiktok tuyển dụng. (sẽ được team marketing hỗ trợ quay và edit).
Tạo và đăng tuyển các vị trí tuyển dụng
Đi thị trường và khu vực tỉnh tạo nguồn tuyển dụng
Tìm và sắp xếp phỏng vấn trực tiếp ứng viên cho nhiều vai trò: công nhân
Xây dựng các nền tảng tuyển dụng offline
Phát tờ rơi, banner, và tuyển dụng offline quanh khu vực
Báo cáo kết quả tuyển dụng
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu đi offline và đưa đón ứng viên
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương (về tuyển dụng hoặc các vị trí khác về nhân sự)
Kỹ năng giao tiếp, phỏng vấn tốt, có khả năng nhìn nhận và đánh giá con người
Kỹ năng đánh giá hồ sơ ứng viên/sàng lọc hồ sơ
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các ứng dụng: Word, Excel, Powerpoint...
Có kỹ năng tìm kiếm và tổng hợp thông tin
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8.000.000 – 15.000.000
Được cấp email, laptop, công dụng cụ hỗ trợ trong công việc
Tham gia BH đầy đủ theo Luật, 12 ngày phép năm, công đoàn, thưởng lễ tết, tháng 13,.
Mức lương: Thỏa thuận- Hưởng các chế độ lễ tết theo quy định của Nhà nước; Du lịch, Hiếu, Hỷ, sinh nhật... theo quy định chung của Công ty
Môi trường làm việc hiện đại, năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
