Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Định thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: CTY C.P. Việt Nam - Số 2, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai, Biên Hoà, Thị xã An Nhơn

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

+ Phỏng vấn Online;

+ Địa điểm học việc: ( 3 - 6 tháng )

+ Địa điểm học việc:

Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam ( Head Office )

Đ/c: Số 2, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

+ Địa điểm làm việc sau học việc:

Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam

Nhà Máy Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Tại Bình Định

Đ/c: KCN Nhơn Hòa, P. Nhơn Hòa, Tx An Nhơn, T. Bình Định

+ Phụ trách tuyển dụng ngành kinh doanh Feed - Farm - Food - Export của Công Ty;

+ Phụ trách kết nối với các cá nhân, tổ chức đề thực hiện công tác tuyển dụng;

+ Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn;

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo;

Tốt nghiệp ĐH các ngành;

Ưu tiên:

Nam, ngoại hình ưu nhìn;

Có thể đi công tác 5-10 ngày / tháng ( CTY hỗ trợ chi phí ksan / ăn uống / tàu xe )

Biết sử dụng phần mền chỉnh sửa hình ảnh, poster và tiếng anh giao tiếp khá;

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 09 triệu, phụ cấp cơm 730 nghìn / tháng, phụ cấp điện thoại 350 nghìn chưa bao gồm công tác phí ( khi có đi công tác );

Ký HĐLĐ chính thức ngay sau phỏng vấn đạt. Được hưởng 100% lương và đóng các loại bảo hiểm ( BHYT, BHXH, BHTN ) ngay trong tháng thử việc;

Hỗ trợ 20 triệu VNĐ / năm chi phí khám chữa bệnh hiểm nghèo ( nếu có );

Chính sách tăng lương cơ bản lên đến 20% / năm, tùy theo hoạt động kinh doanh của Công Ty và hiệu quả làm việc thực tế;

Cam kết môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp và thực hiện đúng Luật Lao Động hiện hành cùng các chính sách phúc lợi khác của Công Ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

