Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC NAM TRUNG BỘ làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Tầng 8, Tòa nhà Sacombank, 76 Quang Trung, P.Lộc Thọ, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

I/ TUYỂN DỤNG

Phối hợp với các Phòng/ban/chi nhánh để:

Xác định nhu cầu tuyển dụng;

Phân tích nhu cầu tuyển dụng;

Hình thức đăng tuyển dụng;

Chi phí tuyển dụng;

Tổng kết và lập kế hoạch tuyển dụng;

Nghiên cứu xây dựng các chương trình, chính sách tuyển dụng để thu hút các ứng viên nộp hồ sơ;

Xây dựng cơ sở dữ liệu ứng viên.

2. Thực hiện công tác tuyển dụng:

Thực hiện theo Quy trình tuyển dụng.

Đáp ứng đủ nhân sự phù hợp và đúng thời hạn cho yêu cầu hoạt động và phát triển của công ty.

3. Đánh giá công tác tuyển dụng: Đánh giá thường xuyên chất lượng nhân sự đã được tuyển dụng.

4. Báo cáo tình hình công tác tuyển dụng:

Báo cáo định kỳ: tháng/quý/năm.

Báo cáo đột xuất: theo yêu cầu của cấp trên.

II/ ĐÀO TẠO

Chuẩn bị công tác liên quan đến đào tạo (Đào tạo hội nhập)

Lên lịch trình và tổ chức triển khai các chương trình đào tạo (nội bộ và bên ngoài)

Đánh giá, báo cáo đào tạo lên Ban Lãnh đạo và thông báo đến trưởng phòng ban có nhân sự liên quan

Soạn thảo và trực tiếp tham gia đào tạo

Đề xuất các chương trình đào tạo phù hợp nhằm hoàn thiện các kỹ năng làm việc thực tế cho đội ngũ CBNV

Kiểm soát việc thực hiện và ngân sách đào tạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng tìm kiếm ứng viên qua các công cụ tìm kiếm trên internet

Khả năng thuyết trình, dẫn giảng

Có kỹ năng xây dựng các mối quan hệ, kỹ năng xây dựng quản lý database dữ liệu ứng viên

Có kỹ năng thiết kế bài giảng, biên soạn giáo trình.

Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt trong các tình huống giao tiếp;

Ưu tiên tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Quản trị nhân lực, Luật, Kinh tế,...

Ngoại hình ưa nhìn, tác phong lịch thiệp

Anh văn giao tiếp/ thành thạo Microsoft office

Có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC NAM TRUNG BỘ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh.

Ký Hợp Động Lao Động Sau 2 tháng + BHXH, BHYT, chính sách phúc lợi đầy đủ.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC NAM TRUNG BỘ

