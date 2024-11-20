Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Pomo Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Trình độ tin học: Thành thạo Tin học văn phòng Các yêu cầu khác: - Có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống kênh phân phối, chuỗi bán lẻ. - Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI