Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Pomo Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH Pomo Quốc Tế
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: TTA09
- 10 HC Golden Hồng Tiến
- Bồ Đề, Long Biên
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Lên kế hoạch livestream bán hàng
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ tin học: Thành thạo Tin học văn phòng
Các yêu cầu khác:
- Có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống kênh phân phối, chuỗi bán lẻ.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Tại Công ty TNHH Pomo Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: Từ 9 – 15 triệu. Thưởng kết quả kinh doanh
- Du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Pomo Quốc Tế
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
