Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Pomo Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty TNHH Pomo Quốc Tế
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công ty TNHH Pomo Quốc Tế

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH Pomo Quốc Tế

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TTA09

- 10 HC Golden Hồng Tiến

- Bồ Đề, Long Biên

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Lên kế hoạch livestream bán hàng

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tin học: Thành thạo Tin học văn phòng
Các yêu cầu khác:
- Có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống kênh phân phối, chuỗi bán lẻ.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công ty TNHH Pomo Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Từ 9 – 15 triệu. Thưởng kết quả kinh doanh
- Du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Pomo Quốc Tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Pomo Quốc Tế

Công ty TNHH Pomo Quốc Tế

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 10-TTA, Khu nhà ở 319 Bồ Đề, tổ 10, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

