Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng VPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 78 Phố Dịch Vọng Hậu, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội - 2b Quang Trung, Gò Vấp - Toàn quốc, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên xử lý nợ Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Quản lý và Xử lý Tài sản thấp chấp (quá hạn từ 91 đến 360 ngày), tiến hành đôn đốc, thu giữ tài sản và các công tác tố tụng bao gồm nhưng không hạn chế:

Kiểm tra thông tin và xác minh nguồn tài chính của KH và đưa ra phương án xử lý thích hợp;

Đánh giá hồ sơ, lập kế hoạchvà đại diện VPBank thực hiện tố giác/tố tụng/thi hành án theo ủy quyền tại các cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án, ...;

Tuyệt đối tuân thủ chính sách và quy định của Pháp luật Việt Nam và Ngân hàng VPBank về công tác thu hồi nợ

Thực hiện các công việc và nghiệp vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo;

Thực hiện các sáng kiến để nâng cao trải nghiệm KH.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, độ tuổi từ 22 tuổi - 40 tuổi

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành luật, tài chính ngân hàng, kinh tế trở lên

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm tương đương tại các Tổ chức tài chính, Ngân hàng, AMC,...

[Hoặc] Ít nhất 02 năm kinh nghiệm về tư vấn giải quyết các tranh chấp quan hệ dân sự liên quan đến vay nợ, thế chấp;

Giao tiếp tốt, am hiểu về đời sống xã hội, tình hình kinh tế, thị trường, khách hàng của khu vực;

Quyết đoán, nhạy bén và chịu được áp lực công việc cao;

Thông thạo đường xá; sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì;

Sử dụng cơ bản tin học văn phòng Word, Excel, Outlook

Tại Ngân Hàng VPBank Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực: Lương cứng từ 10 Triệu đến 15 Triệu + phụ cấp + hoa hồng

Lương cứng

từ 10 Triệu đến 15 Triệu

Hoa Hồng không giới hạn;

Lương tháng 13 + Thưởng cuối năm;

Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)

Tài khoản VPBank Staff, miễn phí các dịch vụ ngân hàng;

Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ

Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc

Bảo hiểm bắt buộc theo Luật lao động, khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Bảo hiểm VPBank Care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác (BH tai nạn 24/7, BH sức khỏe AON, BH người thân)

Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)

Tổng thu nhập 20 Triệu - 50 Triệu/ tháng

