Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HAGO làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HAGO
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: Hà Huy Tập, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Làm việc tại TP.VInh, Nghệ An
- Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản cho video, chủ đề nội dung liên quan đến tuyển dụng.
- Nghiên cứu xu hướng xây dựng kịch bản, cải tiến chất lượng sản phẩm theo xu thế phát triển của social media.
- Viết voice, kịch bản quay - dựng, breif hình ảnh,... cho các tuyến nội dung trên.
- Làm việc với các bộ phận khác để thực hiện dự án.
- Báo cáo tiến độ, trình bày trước BGD về toàn bộ kế hoạch thực hiện
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Từ 1 năm kinh nghiệm viết kịch bản, kiến thức về nền tảng tiktok, xây dựng thành công các kênh tiktok với số lượng theo dõi cao là ưu thế.
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Yêu thích sáng tạo, nghệ thuật, thích lên kịch bản.
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Yêu thích sáng tạo, nghệ thuật, thích lên kịch bản.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HAGO Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 7-9tr (deal theo năng lực)
- Môi trường trẻ trung, năng động
- Hưởng chế độ quyền lợi theo quy định và kết quả hoạt động kinh doanh Công ty.
- Môi trường trẻ trung, năng động
- Hưởng chế độ quyền lợi theo quy định và kết quả hoạt động kinh doanh Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HAGO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI