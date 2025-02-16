Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HAGO làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Hà Huy Tập, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Content Creator

- Làm việc tại TP.VInh, Nghệ An

- Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản cho video, chủ đề nội dung liên quan đến tuyển dụng.

- Nghiên cứu xu hướng xây dựng kịch bản, cải tiến chất lượng sản phẩm theo xu thế phát triển của social media.

- Viết voice, kịch bản quay - dựng, breif hình ảnh,... cho các tuyến nội dung trên.

- Làm việc với các bộ phận khác để thực hiện dự án.

- Báo cáo tiến độ, trình bày trước BGD về toàn bộ kế hoạch thực hiện

Yêu Cầu Công Việc

- Từ 1 năm kinh nghiệm viết kịch bản, kiến thức về nền tảng tiktok, xây dựng thành công các kênh tiktok với số lượng theo dõi cao là ưu thế.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Yêu thích sáng tạo, nghệ thuật, thích lên kịch bản.

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HAGO

- Thu nhập: 7-9tr (deal theo năng lực)

- Môi trường trẻ trung, năng động

- Hưởng chế độ quyền lợi theo quy định và kết quả hoạt động kinh doanh Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.