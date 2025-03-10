Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH NARA MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu

Mức lương 7 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - No01 LK65 Khu đất dịch vụ 16 17 18a 18b Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 7 - 13 Triệu

- Nhận chủ đề từ Quản lý, viết kịch bản nội dung cho video (dạng video kiến thức về một chủ đề nhất định).

- Phối hợp với trưởng bộ phận, bộ phận Editor để đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc.

- Đề xuất các giải pháp, sáng kiến về Content nhằm mang lại hiệu quả cao về thu hút khán giả...

Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh đọc hiểu cơ bản

Cơ hội việc làm cho sinh viên mới ra trường

Chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH NARA MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Làm giờ hành chính từ T2 - T7 (7:30 am - 5h00 pm) , nghỉ trưa 1.5 tiếng.

Lương: 7.000.000 - 13.000.000 + Thưởng View, Thưởng KPI

Được đào tạo và phát triển chuyên sâu về nghề content theo tiêu chuẩn quốc tế;

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện và năng động, sáng tạo;

Được hỗ trợ định hướng công việc và lộ trình nghề nghiệp và lộ trình phát triển bản thân rõ ràng;

Được xét duyệt tăng lương định kỳ & thưởng cuối năm theo kết quả công việc;

Được tham gia tổ chức sinh nhật, các hoạt động tập thể, du lịch hàng năm;

Thưởng lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NARA MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin