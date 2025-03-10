Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH NARA MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu

Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH NARA MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH NARA MEDIA
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH NARA MEDIA

Content Writer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY TNHH NARA MEDIA

Mức lương
7 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- No01 LK65 Khu đất dịch vụ 16 17 18a 18b Dương Nội

- Hà Đông

- Hà Nội., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 7 - 13 Triệu

- Nhận chủ đề từ Quản lý, viết kịch bản nội dung cho video (dạng video kiến thức về một chủ đề nhất định).
- Phối hợp với trưởng bộ phận, bộ phận Editor để đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc.
- Đề xuất các giải pháp, sáng kiến về Content nhằm mang lại hiệu quả cao về thu hút khán giả...

Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh đọc hiểu cơ bản
Cơ hội việc làm cho sinh viên mới ra trường
Chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH NARA MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Làm giờ hành chính từ T2 - T7 (7:30 am - 5h00 pm) , nghỉ trưa 1.5 tiếng.
Lương: 7.000.000 - 13.000.000 + Thưởng View, Thưởng KPI
Được đào tạo và phát triển chuyên sâu về nghề content theo tiêu chuẩn quốc tế;
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện và năng động, sáng tạo;
Được hỗ trợ định hướng công việc và lộ trình nghề nghiệp và lộ trình phát triển bản thân rõ ràng;
Được xét duyệt tăng lương định kỳ & thưởng cuối năm theo kết quả công việc;
Được tham gia tổ chức sinh nhật, các hoạt động tập thể, du lịch hàng năm;
Thưởng lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NARA MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NARA MEDIA

CÔNG TY TNHH NARA MEDIA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: No01 LK65 Khu đất dịch vụ 16 17 18a 18b Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-content-writer-thu-nhap-7-13-trieu-vnd-tai-ha-noi-job332616
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm 3S Media
Tuyển Content Writer 3S Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
3S Media
Hạn nộp: 12/09/2025
Đã hết hạn 8.5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ
Tuyển Content Writer Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ
Hạn nộp: 10/09/2025
Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LANBENA
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LANBENA
Hạn nộp: 31/08/2025
Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE
Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE
Hạn nộp: 17/08/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH
Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH
Hạn nộp: 19/06/2025
Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AT Đông Dương
Tuyển Content Writer Công Ty TNHH AT Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH AT Đông Dương
Hạn nộp: 19/06/2025
Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP U2U NETWORK
Tuyển Content Writer CÔNG TY CP U2U NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP U2U NETWORK
Hạn nộp: 23/07/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc
Tuyển Content Writer Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc
Hạn nộp: 13/06/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA
Hạn nộp: 09/06/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội
Tuyển Content Writer Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội
Hạn nộp: 06/06/2025
Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 38 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Hạn nộp: 19/10/2025
Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 11/10/2025
Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 38 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm 3S Media
Tuyển Content Writer 3S Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
3S Media
Hạn nộp: 12/09/2025
Đã hết hạn 8.5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ
Tuyển Content Writer Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ
Hạn nộp: 10/09/2025
Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LANBENA
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LANBENA
Hạn nộp: 31/08/2025
Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE
Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE
Hạn nộp: 17/08/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH
Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH
Hạn nộp: 19/06/2025
Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AT Đông Dương
Tuyển Content Writer Công Ty TNHH AT Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH AT Đông Dương
Hạn nộp: 19/06/2025
Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP U2U NETWORK
Tuyển Content Writer CÔNG TY CP U2U NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP U2U NETWORK
Hạn nộp: 23/07/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc
Tuyển Content Writer Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc
Hạn nộp: 13/06/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA
Hạn nộp: 09/06/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội
Tuyển Content Writer Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội
Hạn nộp: 06/06/2025
Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Content Writer 3S Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu 3S Media
8.5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm