Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH NARA MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY TNHH NARA MEDIA
Mức lương
7 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- No01 LK65 Khu đất dịch vụ 16 17 18a 18b Dương Nội
- Hà Đông
- Hà Nội., Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 7 - 13 Triệu
- Nhận chủ đề từ Quản lý, viết kịch bản nội dung cho video (dạng video kiến thức về một chủ đề nhất định).
- Phối hợp với trưởng bộ phận, bộ phận Editor để đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc.
- Đề xuất các giải pháp, sáng kiến về Content nhằm mang lại hiệu quả cao về thu hút khán giả...
Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh đọc hiểu cơ bản
Cơ hội việc làm cho sinh viên mới ra trường
Chưa có kinh nghiệm được đào tạo
Cơ hội việc làm cho sinh viên mới ra trường
Chưa có kinh nghiệm được đào tạo
Tại CÔNG TY TNHH NARA MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Làm giờ hành chính từ T2 - T7 (7:30 am - 5h00 pm) , nghỉ trưa 1.5 tiếng.
Lương: 7.000.000 - 13.000.000 + Thưởng View, Thưởng KPI
Được đào tạo và phát triển chuyên sâu về nghề content theo tiêu chuẩn quốc tế;
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện và năng động, sáng tạo;
Được hỗ trợ định hướng công việc và lộ trình nghề nghiệp và lộ trình phát triển bản thân rõ ràng;
Được xét duyệt tăng lương định kỳ & thưởng cuối năm theo kết quả công việc;
Được tham gia tổ chức sinh nhật, các hoạt động tập thể, du lịch hàng năm;
Thưởng lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ...
Lương: 7.000.000 - 13.000.000 + Thưởng View, Thưởng KPI
Được đào tạo và phát triển chuyên sâu về nghề content theo tiêu chuẩn quốc tế;
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện và năng động, sáng tạo;
Được hỗ trợ định hướng công việc và lộ trình nghề nghiệp và lộ trình phát triển bản thân rõ ràng;
Được xét duyệt tăng lương định kỳ & thưởng cuối năm theo kết quả công việc;
Được tham gia tổ chức sinh nhật, các hoạt động tập thể, du lịch hàng năm;
Thưởng lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NARA MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI