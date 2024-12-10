Tuyển Content Writer Công Ty Sáng Tạo Nội Dung 3s Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 85 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại Công Ty Sáng Tạo Nội Dung 3s Media
Mức lương
85 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- V3
- Victoria Văn Phú
- Hà Đông
- Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 85 - 15 Triệu
- Nghiên cứu thị hiếu khán giả, phân tích đối thủ & thị trường
- Tìm kiếm, lên ý tưởng và quản lý file ý tưởng
- Quản lý công việc của cộng tác viên biên kịch
- Quản lý thu âm và kiểm tra kết quả
- Kiểm duyệt video của diễn hoạt, hậu kỳ
Note: Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay trước Tết, nhưng đừng lo, nếu bạn muốn bắt đầu hành trình mới sau Tết, chúng tôi vẫn sẵn sàng chào đón!
Với Mức Lương 85 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bởi trưởng nhóm giàu kinh nghiệm
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh TOEIC >=650 hoặc IELTS >= 5.0
- Yêu thích các nội dung liên quan đến tiếng Anh
- Đã làm trong ngành giáo dục tiếng Anh hay sáng tạo nội dung là một lợi thế
- Tỉ mỉ, cẩn thận
- Chính trực, kỷ luật, trách nhiệm
Tại Công Ty Sáng Tạo Nội Dung 3s Media Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: từ 8,5 -15 triệu đồng/tháng
- Thưởng hàng tháng, thưởng các ngày Quốc lễ, tết Dương lịch (lương tháng thứ 13), Âm lịch.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật quy định
- Phụ cấp ăn trưa, trang phục
- Cung cấp máy tính làm việc
- Du lịch hàng năm
- Được hướng dẫn bởi trưởng nhóm giàu kinh nghiệm
- Môi trường làm việc sáng tạo, quy trình làm việc rõ ràng.
- Học việc 1 - 2 tuần (tối đa 2 tuần), có hỗ trợ học việc
- Thử việc 01 tháng, lương thử việc: 85% lương cơ bản
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Sáng Tạo Nội Dung 3s Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
