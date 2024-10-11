Tuyển Customer Success Công ty TNHH VNTRIP.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 4 USD

Mức lương 1 - 4 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LV Center, số 10 ngõ 67 Thụy Khuê, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương 1 - 4 USD

VNTRIP - Công ty dẫn đầu trong lĩnh vực du lịch doanh nghiệp tại Việt Nam với hơn 1500 khách hàng trong và ngoài nước. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ đặt vé máy bay và phòng khách sạn, phục vụ hơn 1000 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Khách hàng của chúng tôi là các chủ tịch, CEO của các tập đoàn và công ty lớn.

VNTRIP đang tìm kiếm một Customer Success Manager xuất sắc, người có khả năng tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ chuyên nghiệp dựa trên phương pháp khoa học và dữ liệu. Chúng tôi cần một nhà quản lý mạnh mẽ, không cần kinh nghiệm du lịch nhưng phải có kiến thức sâu về dữ liệu và phương pháp tiếp cận khoa học. Người này phải là một nhà lãnh đạo xuất sắc, luôn tìm kiếm sự hoàn hảo và không ngừng nghỉ khi chưa đạt được kết quả cao nhất.

Ứng viên cần chứng minh khả năng sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định quản lý và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Chúng tôi tìm kiếm người có phương pháp quản lý khoa học, minh chứng rõ ràng về việc áp dụng dữ liệu vào công việc quản lý. VNTRIP sẵn sàng trả mức lương cao nhất trên thị trường cho ứng viên phù hợp.

- Xây dựng và vận hành quy trình theo logic hệ thống và khoa học, quản lý trải nghiệm khách hàng thành công theo tầm nhìn và sứ mệnh của Công ty;

- Tuyển dụng, đào tạo, onjob đội ngũ Customer Success xuất sắc;

- Tư vấn triển khai, chăm sóc và xây dựng mối quan hệ bền vững với các khách hàng TOP, từ đó phát triển thêm các nguồn khách hàng giá trị về cả sản lượng và chất lượng;

- Duy trì sự hiểu biết chi tiết về sản phẩm và dịch vụ, trực tiếp test định kỳ kĩ năng đội ngũ, chủ động và là đầu mối tiếp nhận 24/7 và phối hợp với các bộ phận nội bộ, hỗ trợ khách hàng giải đáp thắc mắc và đề xuất giải pháp tốt nhất cho khách hàng;

- Thu thập và phân tích dữ liệu liên quan đến hành vi sử dụng của người dùng để hiểu nhu cầu đang thay đổi, tập trung vào việc cải thiện trải nghiệm của khách hàng;

- Tối ưu hóa các quy trình hiện có trong công ty và tích cực nâng cao tất cả các sáng kiến nâng cao trải nghệm thành công của khách hàng.

Với Mức Lương 1 - 4 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tư duy logic tốt, tư duy hệ thống tốt và khoa học;

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Khối Kinh tế, Ngoại ngữ, Công nghệ thông tin,...

- Có 3 – 5 năm kinh nghiệm trong vị trí Quản lý bộ phận trải nghiệm khách hàng tại các công ty nước ngoài hoặc tập đoàn lớn;

- Có lịch sử liên tục vượt các chỉ số và mục tiêu hoạt động quan trọng trong quá trình làm việc;

- Có kinh nghiệm tuyển dụng, đào tạo, quản lý bộ phận trải nghiệm khách hàng xuất sắc;

- Có kỹ năng nghiên cứu, xây dựng công cụ, kỹ năng cá nhân tốt;

- Có kỹ năng đào tạo và hướng dẫn đội ngũ thực hiện nghiệp vụ xuất sắc, giao tiếp và xử lý tình huống linh hoạt, chuyên nghiệp, giải quyết nhanh gọn các tính huống phát sinh trong quá trình trải nghiệm sản phẩm của khách hàng;

- Có đam mê ngành dịch vụ và hiểu biết sâu sắc về mối quan tâm và suy nghĩ của khách hàng liên quan đến việc sử dụng sản phẩm và khả năng khắc phục sự cố khi cần thiết.

Tại Công ty TNHH VNTRIP.VN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương không giới hạn nếu bạn xứng đáng. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với đội ngũ lãnh đạo xuất sắc. Được làm việc với các đối tác, khách hàng VIP hàng đầu Việt Nam. Cơ hội thăng tiến cao trong công việc. Được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo quy định. Được tham gia đầy đủ các hoạt động của công ty: Event, Party, sinh nhật, Teambuilding, Company Trip. Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động với đội ngũ nhân viên sáng tạo, nhiệt tình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VNTRIP.VN

