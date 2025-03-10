Tuyển Đầu bếp CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG BÁCH KHOA làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG BÁCH KHOA
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Đầu bếp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG BÁCH KHOA

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Số 31, Đường V, Khu Trung Tâm Hành Chính TP. Dĩ An, KP. Nhị Đồng 2, P. Dĩ An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương., Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Công nhân kỹ thuật công trình sẽ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thi công, lắp đặt, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời tại các công trình theo sự phân công và chỉ đạo của quản lý công trình.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu
-Tốt nghiệp 12/12, trung cấp nghề các ngành: điện – điện tử, cơ khí. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Tham gia thi công lắp đặt hệ thống điện – nước, điện năng lượng mặt trời tại các công trình của công ty. Có sức khỏe tốt.
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực điện nước, điện năng lượng mặt trời, bộ đội xuất ngũ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG BÁCH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI NHÂN VIÊN:
Thu nhập:
Lương: thoả thuận theo năng lực, thu nhập hấp dẫn.
Thưởng theo dự án, thưởng thành tích và thưởng hằng năm
Phúc lợi:
Cơ hội phát triển công việc
Được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực
Nghỉ phép theo quy định nhà nước
Được hưởng đầy đủ các Quyền lợi theo quy định công ty, theo bộ luật lao động như: BHYT, BHXH, BHTN. Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG BÁCH KHOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 27 Đường V, Khu Trung Tâm Hành Chính Dĩ An, KP Nhị Đồng 2, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, Bình Dương.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

