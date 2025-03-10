Tuyển Đầu bếp CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG BÁCH KHOA làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 31, Đường V, Khu Trung Tâm Hành Chính TP. Dĩ An, KP. Nhị Đồng 2, P. Dĩ An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương., Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc

Công nhân kỹ thuật công trình sẽ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thi công, lắp đặt, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời tại các công trình theo sự phân công và chỉ đạo của quản lý công trình.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu

-Tốt nghiệp 12/12, trung cấp nghề các ngành: điện – điện tử, cơ khí. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Tham gia thi công lắp đặt hệ thống điện – nước, điện năng lượng mặt trời tại các công trình của công ty. Có sức khỏe tốt.

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực điện nước, điện năng lượng mặt trời, bộ đội xuất ngũ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG BÁCH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI NHÂN VIÊN:

Thu nhập:

Lương: thoả thuận theo năng lực, thu nhập hấp dẫn.

Thưởng theo dự án, thưởng thành tích và thưởng hằng năm

Phúc lợi:

Cơ hội phát triển công việc

Được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực

Nghỉ phép theo quy định nhà nước

Được hưởng đầy đủ các Quyền lợi theo quy định công ty, theo bộ luật lao động như: BHYT, BHXH, BHTN. Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG BÁCH KHOA

