Tuyển Design thu nhập 7 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam

Mức lương
7 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 1 Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo, truyền thông cho các sản phẩm của Công ty Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh digital marketing và các kênh truyền thông . Thiết kế bao bì, nhãn mác cho các sản phẩm của Công ty Chỉnh sửa hình ảnh/ video theo nội dung bài viết để minh họa. Đóng góp ý tưởng cho các sự kiện và chiến dịch Marketing của Công ty. Cập nhật các xu hướng thiết kế mới hiện đại và trend. Chịu trách nhiệm thu thập và đánh giá các yêu cầu của người dùng và chuyển đổi chúng thành ý tưởng thiết kế đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tạo ra trải nghiệm người dùng tốt hơn.
Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành thiết kế hoặc các khóa học chuyên về thiết kế. Có khả năng thiết kế, sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế đồ họa: Photoshop, Illustrator, Google webdesigner; Design 2d, Video edit căn bản (capcut) Kỹ năng tư duy, sáng tạo và khả năng logic tốt, thái độ tích cực, học hỏi nhanh, không ngại khó, không ngại thay đổi Có gu thẩm mỹ tốt, sáng tạo, cởi mở, thường xuyên cập nhật xu hướng thiết kế mới. Có tính cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết, có khả năng tập trung tư duy sáng tạo, phân tích nội dung thiết kế, chuyển tải ý tưởng.
Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. An tâm về phúc lợi:
– Cơ chế lương và thưởng tương xứng với năng lực và đóng góp.
– Thu nhập = Lương cứng + Thưởng KPIs + % doanh thu (tùy vị trí).
– Lương tháng 13, Bảo hiểm Y tế, chế độ nghỉ lễ, Tết, teambuilding,...
– 12 ngày phép/năm (có thể cộng dồn để nghỉ hoặc quy đổi thành tiền).
2. Môi trường làm việc:
– Phát huy tố chất, năng lực và bứt phá mọi giới hạn trong công việc của bạn.

– Tôn trọng cá tính, năng lực, ý kiến và sự đóng góp của bạn
– Tự do, trẻ trung, năng động và được là chính mình.
– Chế độ làm việc linh hoạt và đề cao ý thức trách nhiệm cá nhân.
3. Phát triển và khẳng định bản thân:
– Bạn sẽ được làm mọi việc theo cách khác đi và luôn tốt hơn từng ngày.
– Trở thành người Giỏi và Tự tin về những gì mình đang làm.
– Không giới hạn sự phát triển của bạn từ thời gian đến cấp bậc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: N03 KĐT Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

