Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG NOAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

HỘ KINH DOANH THỜI TRANG NOAM
Ngày đăng tuyển: 06/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/05/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại HỘ KINH DOANH THỜI TRANG NOAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Văn phòng NOAM, số 56 Nguyễn Vĩnh Bảo, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Cập nhật số liệu nhập – xuất – tồn tại cửa hàng và kho trung tâm theo từng mã hàng (SKU).
Kiểm kê định kỳ, đối chiếu sổ sách và thực tế.
Phối hợp với bộ phận vận hành / kho để xử lý chênh lệch và kiểm soát hao hụt.
Tổng hợp, đối soát doanh thu từ các kênh: Shopee, Tiktok, Facebook, Popup, cửa hàng offline.
Theo dõi các chương trình khuyến mãi, chiết khấu, ưu đãi và phản ánh vào sổ kế toán đúng chuẩn.
Hạch toán đầy đủ các chi phí marketing, chi phí cố định, lương nhân viên, vận hành, v.v.
Theo dõi công nợ phải thu từ các khách hàng nội bộ, đối soát phần tiền thực nhận từ các sàn TMĐT.
Theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp vải, xưởng gia công, .…
Lập kế hoạch thanh toán, nhắc lịch và hỗ trợ kiểm soát dòng tiền.
Tổng hợp báo cáo thu chi, dòng tiền hàng tuần và hàng tháng.
Lập báo cáo lãi lỗ theo kênh bán, theo dòng sản phẩm.
Đo lường định mức chi thực tế so với định mức KPI, và đề xuất giải pháp.
Lưu trữ, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn đầu vào, chứng từ thanh toán.
Hỗ trợ công tác quyết toán thuế, làm việc với cơ quan kiểm toán hoặc ngân hàng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn và kinh nghiệm: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Thành thạo Excel.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao.
Kỹ năng quản lý thời gian và xử lý số liệu tốt.
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về hoạt động vận hành doanh nghiệp SME.

Tại HỘ KINH DOANH THỜI TRANG NOAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8-10tr + phụ cấp + thưởng.
Thưởng hiệu suất khi tối ưu chi phí cost và hoàn thành các báo cáo chính xác.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hỗ trợ phát triển chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THỜI TRANG NOAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 56, phố Nguyễn Vĩnh Bảo, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

