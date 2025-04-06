Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO
Ngày đăng tuyển: 06/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Golden Palace Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty.
Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty
Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán Lập các báo cáo tài chính định kỳ
theo quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm
toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu
Kế toán nội bộ yêu cầu thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 25-35 tuổi.
Yêu cầu tối thiểu 1 năm kinh nghiệm.
Có tinh thần hợp tác, trách nhiệm cao.
Kế toán nội bộ cần có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8.000.000-10.000.000/tháng + thưởng + phụ cấp gửi xe, điện thoại.
Tham gia các khóa đào tạo, training thường niên và đột xuất hàng ngày, tuần, tháng tại công ty.
Được đi du lịch 2 lần/năm, tham gia Team building hàng năm, Liên hoan funny hàng tuần.
Công đoàn, sinh nhật theo tháng.
Nghỉ lễ Tết theo quy định tại công ty.
Tham gia team building hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tháp AB tòa Imperia Garden, số 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

