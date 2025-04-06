Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung content marketing trên nhiều nền tảng (website, mạng xã hội…) nhằm tăng nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số.

Viết bài , bài đăng trên mạng xã hội

Xây dựng content video dạng ngắn

Quản lý và tối ưu hóa nội dung trên các nền tảng , theo dõi hiệu quả của các chiến dịch marketing và báo cáo kết quả.

Đề xuất và triển khai các ý tưởng mới nhằm cải thiện hiệu quả của chiến dịch marketing.

Sử dụng các công cụ AI hỗ trợ: Canva, Capcut, ChatGPT,…

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Có niềm đam mê với Marketing và viết lách.

Khả năng viết tốt, diễn đạt lưu loát, sáng tạo và hấp dẫn.

Hiểu biết về các nền tảng mạng xã hội và các công cụ marketing online.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Trung thực, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc năng động.

Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.