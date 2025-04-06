Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng công ty - Tầng M, N02 - T3, Quang Minh Tower, Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Trực tổng đài, fanpage, phần mềm chăm sóc khách hàng, tiếp nhận thông tin bảo hành, tư vấn sơ bộ và lên đơn bảo hành.

Giải đáp các khiếu nại về sản phẩm, dịch vụ bảo hành cho khách hàng.

Tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm, cung cấp chính sách, tiến độ xử lý, các thông tin về trạm bảo hành tại các tỉnh cho khách hàng.

Thực hiện các chiến dịch outbound chăm sóc khách hàng theo yêu cầu.

Hỗ trợ các đơn vị khác khi có sự chỉ đạo của cấp trên.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của CBQL.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm.

Kỹ năng giao tiếp cơ bản, chủ động kiểm soát giao tiếp trong cuộc gọi

Có kỹ năng lắng nghe, ghi nhận thông tin nhanh và chính xác

Xử lý tình huống và công việc nhanh chóng.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, chăm chỉ, ham học hỏi, tinh thần cầu tiến và có trách nhiệm với công việc.

Có tư duy dịch vụ.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 9.000.000 – 11.000.000/tháng

Được cung cấp trang thiết bị làm việc

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và hiện đại, có cơ hội thăng tiến lên leader từ 1 – 2 năm.

Đóng BHXH, bảo hiểm sức khỏe, các chế độ khác đầy đủ theo quy định của Công ty;

Được hưởng gói chăm sóc sức khỏe cho vợ/chồng;

Được thưởng lương tháng 13, thưởng Tết ....;

Được thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm bao gồm 30/4, 1/5, 2/9...;

Được du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát

