Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Công Nghiệp Knight Tools làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Lập và kiểm tra các chứng từ kế toán, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.

Ghi nhận các nghiệp vụ kế toán vào sổ sách kế toán.

Cân đối sổ sách kế toán định kỳ.

Lập báo cáo kế toán nội bộ theo yêu cầu của quản lý.

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận khác trong công ty.

Tham gia vào công tác kiểm kê tài sản, hàng hóa.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán nội bộ.

Nắm vững các nguyên tắc kế toán cơ bản, các quy định của pháp luật về kế toán.

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, ...).

Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH Công Nghiệp Knight Tools Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghiệp Knight Tools

