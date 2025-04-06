Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Công Nghiệp Knight Tools làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Công Nghiệp Knight Tools làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Công Nghiệp Knight Tools
Ngày đăng tuyển: 06/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Công ty TNHH Công Nghiệp Knight Tools

Kế toán nội bộ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Công Nghiệp Knight Tools

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.
Lập và kiểm tra các chứng từ kế toán, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.
Ghi nhận các nghiệp vụ kế toán vào sổ sách kế toán.
Cân đối sổ sách kế toán định kỳ.
Lập báo cáo kế toán nội bộ theo yêu cầu của quản lý.
Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận khác trong công ty.
Tham gia vào công tác kiểm kê tài sản, hàng hóa.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán nội bộ.
Nắm vững các nguyên tắc kế toán cơ bản, các quy định của pháp luật về kế toán.
Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, ...).
Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH Công Nghiệp Knight Tools Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghiệp Knight Tools

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công Nghiệp Knight Tools

Công ty TNHH Công Nghiệp Knight Tools

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: tòa B-TT9-2, khu đô thị Him Lam, phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-noi-bo-thu-nhap-8-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job346326
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Tuyển Kế toán nội bộ Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 43 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nha Khoa Smile Care
Tuyển Nhân viên kinh doanh Nha Khoa Smile Care làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Nha Khoa Smile Care
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Tuyển Kế toán nội bộ Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán nội bộ Thế Giới Nông Sản làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Thế Giới Nông Sản
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHÚ & EM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHÚ & EM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty CP Stonelife Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu Công ty CP Stonelife Việt Nam
6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC SKU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC SKU VIỆT NAM
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN U ULTTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN U ULTTY VIỆT NAM
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI TRIỂN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI TRIỂN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cp khánh vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cp khánh vượng
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH LUKLAK DESIGN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH LUKLAK DESIGN VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA VÀ CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VIỆT LONG - PHÚ THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA VÀ CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VIỆT LONG - PHÚ THỌ
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS HOSPITALITY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS HOSPITALITY
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Công nghệ Số Trung Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ Số Trung Nguyên
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NEWGEN INVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NEWGEN INVEST
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP TOKIKIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CP TOKIKIN
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VGEMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VGEMS
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Point Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Point Group
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KINH DOANH CÔNG NGHỆ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KINH DOANH CÔNG NGHỆ VIỆT
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN COCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN COCO VIỆT NAM
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN COCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN COCO VIỆT NAM
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VGEMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VGEMS
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐỨC LONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐỨC LONG VIỆT NAM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH giáo dục Smartbee làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH giáo dục Smartbee
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG A&C HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG A&C HOMES
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm