Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH CHANGWON PROFESSION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 33 Cầu Diễn, Tòa nhà Intracom, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh bao gồm: nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, lập kế hoạch bán hàng để đưa ra chiến lược kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Phân tích các dữ liệu liên quan đến khách hàng, công việc bán hàng, kết quả kinh doanh qua đó đưa ra các dự toán về doanh thu cho giai đoạn tiếp theo.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh từ khách hàng

Thực hiện xác định mục tiêu kinh doanh, cụ thể như mở rộng thị trường, tăng doanh thu, đưa ra các chương trình thu hút khách hàng cho doanh nghiệp.

Lên ngân sách, chi phí cho các hoạt động kinh doanh trong tháng/quý.

Chuẩn bị đầy đủ tài liệu như hình ảnh sản phẩm, content quảng cáo, chương trình khuyến mãi, tư vấn,... đăng trên các kênh quảng cáo.

Phối hợp làm việc với các phòng ban khác, cụ thể là phòng marketing để chọn các sản phẩm đưa lên quảng cáo, chương trình khuyến mãi, chương trình ngày lễ.

Quản lý và điều phối đội ngũ nhân viên về lịch làm việc, ngày nghỉ, phân bổ công việc, hướng dẫn, đào tạo nhân viên để thúc đẩy doanh thu.

Một số công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học chuyên ngành kinh tế/quản trị kinh doanh, hoặc các ngành nghề có liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm ở vị trí TPKD hoặc vai trò tương đương.

Khả năng lập kế hoạch, triển khai và giám sát việc thực hiện công việc.

Khả năng thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán, thuyết phục, giải quyết vấn đề.

Chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CHANGWON PROFESSION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15 -20tr/tháng + % doanh số

Phụ cấp ăn trưa, chuyên cần….

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Sếp nói không với họp hành dài dòng, thỉnh thoảng hứng lên liên hoan tụ tập.

Du lịch năm 1-2 lần, thưởng các ngày Lễ, thưởng Tết Âm theo quy định của công ty.

Làm tốt còn có thưởng nóng, thưởng team, thưởng hiệu quả công việc.

Bản thân cùng người thân được làm tóc free: uốn, nhuộm, duỗi, cắt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHANGWON PROFESSION VIỆT NAM

