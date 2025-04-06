Tuyển Nhân viên Facebook Ads BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Tuyển Nhân viên Facebook Ads BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Ngày đăng tuyển: 06/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Nhân viên Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8 Châu Văn Liêm, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Xây dựng kế hoạch và trực tiếp triển khai chạy quảng cáo Fb Ads/tiktok ads theo kế hoạch và ngân sách được giao theo dịch vụ
Lên kế hoạch chi phí cho các chiến dịch.
Quản lý ngân sách quảng cáo hàng ngày theo mục tiêu
Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, tối ưu giá và tỷ lệ chuyển đổi (conversion rate)
Chịu trách nhiệm phát triển và nâng cao năng suất marketing (theo KPI)
Tối ưu dữ liệu quảng cáo, kết hợp với bộ phận Content older dữ liệu quảng cáo
Hiểu được insight khách hàng đưa ra target hợp lý, đảm bảo target đúng đối tượng khách hàng tiềm năng
Nghiên cứu đối thủ, phân tích báo giá, đề xuất ngân sách và kịch bản triển khai nhằm tạo lợi thế cạnh tranh
Luôn cập nhật xu hướng nội dung và thuật toán Facebook/Tiktok.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Khả năng lên kế hoạch và triển khai
Kỹ năng phân tích xu hướng phát triển thị trường và các chỉ số marketing
Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc và làm việc nghiêm túc
Chịu được áp lực, ham học hỏi, cầu tiến.
Nhanh nhẹn, nắm bắt thông tin tốt.
Từng làm môi trường làm đẹp - thẩm mỹ.
Có thể làm việc độc lập tốt. Luôn có năng lượng tích cực trong công việc

Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thỏa thuận mức lương phù hợp theo mong muốn và kinh nghiệm, năng lực
Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
Được nghỉ phép, nghỉ tuần và các ngày nghỉ Lễ theo quy định;
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi chung của Bệnh viện: miễn phí ăn ca; nghỉ mát; ưu đãi khi thăm khám, điều trị cho bản thân và người nhà tại tất cả các cơ sở thuộc hệ thống y tế Hồng Ngọc, chính sách quan tâm tới con em CBNV, ưu đãi các dịch vụ café, nhà hàng tại viện...;
Không gian làm việc hiện đại trong Bệnh viện khách sạn;
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp về lĩnh vực y tế cùng với các chuyên gia trong nước và quốc tế;
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;
Được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc;
Được thưởng lương tháng 13 theo quy định của Bệnh viện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 Đường Châu Văn Liêm, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

