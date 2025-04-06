Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC GITIHO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 304b, tầng 3, Tòa nhà Tây Hà, Số 19 Tố Hữu, Khu đô thị mới Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Tiếp nhận kế hoạch triển khai chi tiết cho khách hàng.

Thiết lập lịch chăm sóc theo định kỳ, theo tiêu chuẩn của công ty.

Xây dựng mối quan hệ thân thiết và tin tưởng giữa công ty và khách hàng.

Tư vấn, thiết kế upsales và cross sales các giải pháp tiếp theo phục vụ cho hoạt động hiệu quả tại doanh nghiệp.

Phân tích thị trường, khách hàng => đưa sáng kiến cải tiến tăng hiệu suất cho BLD và tăng hiệu cho công việc bản thân.

Phối hợp các bộ phận nội bộ => cải tiến quy trình, tối ưu hóa hiệu xuất.

Bạn là người cẩn thận, chỉn chu, kiên nhẫn.

Bạn yêu thích việc giao tiếp và có khả năng giao tiếp trôi chảy.

Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống linh hoạt, chuyên nghiệp, giải quyết nhanh gọn các tính huống phát sinh trong quá trình trải nghiệm sản phẩm của khách hàng;

Có đam mê ngành dịch vụ và hiểu biết sâu sắc về mối quan tâm và suy nghĩ của khách hàng liên quan đến việc sử dụng sản phẩm và khả năng khắc phục sự cố khi cần thiết.

Tư duy logic tương đối tốt (do làm việc với giải pháp phần mềm).

Được trang bị hệ thống máy tính, điện thoại để liên hệ với khách hàng.

Được tham gia học miễn phí toàn bộ các khóa học trên hệ thống Gitiho

Đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện, không có áp lực từ môi trường làm việc. Quản lý siêu dễ tính, hỗ trợ hết mình.

Phụ cấp ăn trưa 700.000đ/tháng, gửi xe miễn phí.

Được tham gia tất cả các khóa học tại Gitiho hoàn toàn miễn phí.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn.

Điều chỉnh lương dựa theo năng lực 2 lần/năm.

Thưởng các ngày Lễ và Tết.

Lương tháng 13.

Chế độ BHXH, BHYT, thưởng, nghỉ phép, nghỉ Lễ đầy đủ theo quy định

