Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần công nghệ Ario làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Công ty cổ phần công nghệ Ario
Ngày đăng tuyển: 06/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần công nghệ Ario

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B6

- 17, khu B, KĐT mới Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Thiết lập kế hoạch công việc hàng tuần, hàng tháng theo mục tiêu KPI
Tư vấn bán hàng với các khách hàng tiềm năng
Tìm kiếm, liên hệ và đề nghị hợp tác với các đối tác tiềm năng ở từng khu vực Miền Bắc, Trung, Nam theo thị trường được phân công
Hỗ trợ triển khai các chương trình sự kiện cho các kênh NPP, Đại lý để tìm kiếm khách hàng.
Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các đơn vị trung gian hỗ trợ để bán hàng.
Đánh giá thị trường, Thu thập thông tin thị trường căn hộ cao cấp và biệt thự, dự án và đưa ra các phương án phát triển kinh doanh hợp lý trong từng giai đoạn.
Tiếp cận dự án: tìm kiếm đầu mối để làm việc, tiếp cận và lên phương án bán hàng tại các dự án tiềm năng.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc Kinh doanh

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Trình độ cao đẳng trở lên
Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm trở lên. Ưu tiên các ứng viên đã làm tại vị trí Nhân viên kinh doanh, Quản lý thị trường các ngành nghề liên quan đến nội thất, kiến trúc, thiết bị trong ngày xây dựng (khóa cửa, đèn LED, thiết bị điện, thiết bị vệ sinh, sơn, thạch cao, đèn trang trí, đồ gỗ nội thất...).
Sẵn sàng đi công tác từ 1-2 tuần/ tháng
Độ tuổi: 25 – 35
Sử dụng được tin học văn phòng như Word, Excel, Powerpoint, ...

Tại Công ty cổ phần công nghệ Ario Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng và phụ cấp: Từ 7.000.000 – 20.000.000 VNĐ thoả thuận tuỳ theo năng lực của ứng viên
Đóng bảo hiểm đầy đủ, BHYT, BHXH
Đi du lịch và dã ngoại: Mỗi năm 1-2 lần.
Công ty về công nghệ là môi trường làm việc trẻ, khuyến khích chủ động đề xuất và phương án triển khai, khen thưởng xứng đáng với công sức nhưng cũng rất thử thách và quyết liệt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Ario

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần công nghệ Ario

Công ty cổ phần công nghệ Ario

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: B6-17 khu B KĐT Geleximco, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

