Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần Công nghệ Proton làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Hancorp Plaza, Làng Quốc Tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Kế toán nội bộ

Hạch toán, ghi nhận các nghiệp vụ kế toán phát sinh nội bộ và thuế.

Tạo lập các tờ khai và BCTC định kỳ

Thực hiện, kiểm soát và quản lý quỹ thu chi nội bộ

Tạo lập, theo dõi các hợp đồng dịch vụ của công ty

Theo dõi, quản lý các chứng từ sổ sách công ty.

Đối soát doanh thu, chi phí với các đối tác.

Lập và xử lý các báo cáo, công việc mà cấp trên yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc tài chính.

Có kinh nghiệm ở vị trí kế toán trên 1 năm.

Nắm chắc các kiến thức kế toán, hạch toán.

Biết sử dụng phần mềm Misa, sử dụng tin học văn phòng.

Có tinh thần làm việc tốt, cẩn thận, tỉ mỉ.

Có mong muốn gắn bó với công ty.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Proton Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm 8-9 triệu/tháng

Tháng lương 13, Thưởng Tết từ 1-5 tháng lương

Du lịch nghỉ mát, team building nhiều lần trong năm

Khám sức khỏe định kì hàng năm

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành

Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Proton

