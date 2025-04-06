Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần Công nghệ Proton làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty cổ phần Công nghệ Proton
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Hancorp Plaza, Làng Quốc Tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Hạch toán, ghi nhận các nghiệp vụ kế toán phát sinh nội bộ và thuế.
Tạo lập các tờ khai và BCTC định kỳ
Thực hiện, kiểm soát và quản lý quỹ thu chi nội bộ
Tạo lập, theo dõi các hợp đồng dịch vụ của công ty
Theo dõi, quản lý các chứng từ sổ sách công ty.
Đối soát doanh thu, chi phí với các đối tác.
Lập và xử lý các báo cáo, công việc mà cấp trên yêu cầu.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc tài chính.
Có kinh nghiệm ở vị trí kế toán trên 1 năm.
Nắm chắc các kiến thức kế toán, hạch toán.
Biết sử dụng phần mềm Misa, sử dụng tin học văn phòng.
Có tinh thần làm việc tốt, cẩn thận, tỉ mỉ.
Có mong muốn gắn bó với công ty.
Tại Công ty cổ phần Công nghệ Proton Thì Được Hưởng Những Gì
Lương khởi điểm 8-9 triệu/tháng
Tháng lương 13, Thưởng Tết từ 1-5 tháng lương
Du lịch nghỉ mát, team building nhiều lần trong năm
Khám sức khỏe định kì hàng năm
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành
Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Proton
