Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của các brand công ty đã kí hợp đồng và làm tốt công tác phân phối vào các kênh có sẵn của công ty.

Khảo sát và phân tích thông tin, dữ liệu về khách hàng, đối thủ, diễn biến thị trường.

Tham mưu về chiến lược, kế hoạch kinh doanh, chính sách khách hàng, chính sách hậu mãi chăm sóc khách hàng phù hợp theo năng lực và định hướng phát triển của

Công ty đảm bảo tính cạnh tranh cho tệp khách hàng cũ và mới.

Duy trì và giám sát quan hệ hợp tác, phối hợp với đội ngũ dự án để bảo đảm thực hiện đúng tiến độ và chất lượng cam kết.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả dự án, phân tích dữ liệu về lợi nhuận và mức độ hài lòng của khách hàng.

Phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với các phòng ban, bộ phận khác trong Công ty để đạt mục tiêu kinh doanh.

Thực hiện báo cáo định kì/báo cáo đột xuất và các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản từ đầu

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên, giao tiếp Tiếng Anh tốt. Có kiến thức cơ bản về FMCG

Khả năng giao tiếp tốt, Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lập và triển khai kế hoạch tốt.

Có khả năng tư duy xây dựng chiến lược kinh doanh, kiến thức về Marketing và tiếp thị bán hàng

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cơ bản 6-8tr ( thoả thuận theo năng lực ứng viên/ vị trí cấp bậc trong buổi phỏng vấn) + thưởng

Xét thưởng theo tháng / quý / năm (dựa vào năng lực và kết quả công việc).

Được hưởng các chế phúc lợi theo quy định của nhà nước và các đãi ngộ khác của công ty, miễn phí gửi xe

Thử việc 85% lcb

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO

