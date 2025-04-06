Tuyển Digital Marketing FREETALK ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa 11 Time City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo phù hợp từng chiến dịch.

Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook.

Theo dõi, đánh giá để tối ưu về thiết kế, nội dung, chi phí, và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra.

Xây dựng ý tưởng, lập - đề xuất kế hoạch và triển khai hiệu quả các hoạt động Content Marketing.

Sáng tạo nội dung, đăng bài và quản trị các bài viết trên Fanpage, website,...

Lập kế hoạch và sáng tạo nội dung các video, clip liên quan đến sản phẩm để chạy Ads.

Triển khai các hình thức content (bài chuẩn SEO, PR, Kịch bản,...) trên các kênh truyền thông theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chấp nhận sinh viên mới ra trường, ưu tiên có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (Ưu tiên tốt nghiệp các chuyên ngành hoặc đã từng tham gia các khóa học liên quan: Facebook Ads, Marketing,...)

Có khả năng viết, biên tập tin bài chuẩn SEO, tạo đề tài để Viral trên mạng xã hội là lợi thế.

Có khả năng tổng hợp, nghiên cứu, phân tích thị trường.

Sáng tạo, chủ động, nghiêm túc trong công việc.

Biết thiết kế ảnh, edit video, thiết kế landing page là lợi thế.

Chăm chỉ, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc.

Có tinh thần học hỏi và chịu được áp lực.

Có khả năng phân tích tổng hợp.

Có laptop cá nhân.

Tại FREETALK ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP: LƯƠNG CỨNG 8.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ + %COM + THƯỞNG NÓNG

THỬ VIỆC 2 THÁNG, NHẬN 85%-100% LƯƠNG

Được đào tạo về video, hình ảnh, content.

Thưởng tháng lương thứ 13.

Thưởng thâm niên hàng năm.

Tăng lương định kỳ.

Chế độ nghỉ phép năm: 12 phép/năm.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý rõ ràng.

Được tham gia bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ PTI theo đãi ngộ riêng của Công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp và năng động, cực kỳ thoải mái.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động ngay sau khi trở thành nhân viên chính thức.

Được hưởng đầy đủ các chế độ: Nghỉ Lễ - Tết (Tết Dương lịch, Tết âm lịch, 10/03, 30/04, 01/05, 02/09), hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản,...; được thưởng các ngày Lễ - Tết (30/04, 01/05, 02/09, Tết Trung thu, Tết Dương lịch, Tết âm lịch); thưởng sinh nhật nhân viên,...

Được tham gia du lịch định kỳ 1 lần/năm; tham gia các hoạt động teambuilding được tổ chức hàng tháng; year end party, event, sự kiện của công ty.....

Tham gia quỹ liên hoan, ăn uống vào thứ 6 hàng tuần được tổ chức tại công ty.

Được tham gia hàng chục khóa đào tạo nội bộ, luyện kỹ năng về công nghệ, phương pháp, quy trình hiện đại đi đầu trong ngành giáo dục đào tạo.

Được cung cấp sẵn điện thoại/IP Phone, tai nghe,... để làm việc.

Làm việc với Sếp có tâm, quản lý có tầm.

Thoả sức đam mê, sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục.

Miễn phí gửi xe.

Tại văn phòng có trang bị đầy đủ lò vi sóng, tủ lạnh, cây nước nóng lạnh để phục vụ nhu cầu ăn trưa của nhân viên.

