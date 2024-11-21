Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Một Thành Viên 9 Sạch làm việc tại Cần Thơ thu nhập 5 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên 9 Sạch
- Cần Thơ:
- 116 Bis Mậu Thân, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Quận Ninh Kiều
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
- Làm việc tại Cần Thơ, thời gian 8h-17h hoặc theo khung giờ live
- Tham gia trực tiếp các buổi livestream: Thực hiện các hoạt động như giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng, giải đáp thắc mắc, chốt đơn hàng.
- Hỗ trợ đội ngũ chính: Tham gia vào các công đoạn chuẩn bị nội dung livestream, lên kịch bản, chọn sản phẩm, quản lí kênh Tiktokshop
- Đánh giá và phản hồi: Đưa ra những góp ý, đánh giá về hiệu quả của các buổi livestream để cải thiện chất lượng công việc.
- Cập nhật những tin hot, những trend hot áp dụng vào việc bán hàng, livestrean thu hút thêm nhiều khách hàng mới, khách hàng tìm năng.
- Có thể diễn xuất, sáng tạo quay clip để đăng bài thu hút khách hàng
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm quản lí về lĩnh vực livestream bán hàng.
- Chịu khó, ham học hỏi và kiên trì theo đuổi mục tiêu bán hàng.
- Khả năng thích ứng tốt, kỹ năng diễn đạt và giao tiếp ngôn ngữ tốt.
- Có ngoại hình và hoạt ngôn là 1 lợi thế.
- Yêu thích công việc livestream
- Có kinh nghiệm về sáng tạo nội dung càng tốt
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên 9 Sạch Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 5- 7 triệu
- Làm việc từ thứ 2 - thứ 7, được WFH một ngày trong tuần
- Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và các dịp lễ, Tết.
- Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên 9 Sạch
