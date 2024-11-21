Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Một Thành Viên 9 Sạch làm việc tại Cần Thơ thu nhập 5 - 7 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Một Thành Viên 9 Sạch làm việc tại Cần Thơ thu nhập 5 - 7 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên 9 Sạch
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
Công Ty TNHH Một Thành Viên 9 Sạch

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên 9 Sạch

Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- 116 Bis Mậu Thân, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

- Làm việc tại Cần Thơ, thời gian 8h-17h hoặc theo khung giờ live
- Tham gia trực tiếp các buổi livestream: Thực hiện các hoạt động như giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng, giải đáp thắc mắc, chốt đơn hàng.
- Hỗ trợ đội ngũ chính: Tham gia vào các công đoạn chuẩn bị nội dung livestream, lên kịch bản, chọn sản phẩm, quản lí kênh Tiktokshop
- Đánh giá và phản hồi: Đưa ra những góp ý, đánh giá về hiệu quả của các buổi livestream để cải thiện chất lượng công việc.
- Cập nhật những tin hot, những trend hot áp dụng vào việc bán hàng, livestrean thu hút thêm nhiều khách hàng mới, khách hàng tìm năng.
- Có thể diễn xuất, sáng tạo quay clip để đăng bài thu hút khách hàng

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học trở lên.
- Có kinh nghiệm quản lí về lĩnh vực livestream bán hàng.
- Chịu khó, ham học hỏi và kiên trì theo đuổi mục tiêu bán hàng.
- Khả năng thích ứng tốt, kỹ năng diễn đạt và giao tiếp ngôn ngữ tốt.
- Có ngoại hình và hoạt ngôn là 1 lợi thế.
- Yêu thích công việc livestream
- Có kinh nghiệm về sáng tạo nội dung càng tốt

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên 9 Sạch Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản + phụ cấp + thưởng KPI.
- Lương cơ bản: 5- 7 triệu
- Làm việc từ thứ 2 - thứ 7, được WFH một ngày trong tuần
- Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và các dịp lễ, Tết.
- Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên 9 Sạch

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên 9 Sạch

Công Ty TNHH Một Thành Viên 9 Sạch

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 116BIS, đường Mậu Thân - Phường An Hòa - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dich-vu-quang-cao-thu-nhap-5-7-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-can-tho-job262710
Mạng xã hội

