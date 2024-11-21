Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Một Thành Viên 9 Sạch làm việc tại Cần Thơ thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - 116 Bis Mậu Thân, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Quận Ninh Kiều

- Làm việc tại Cần Thơ, thời gian 8h-17h hoặc theo khung giờ live

- Tham gia trực tiếp các buổi livestream: Thực hiện các hoạt động như giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng, giải đáp thắc mắc, chốt đơn hàng.

- Hỗ trợ đội ngũ chính: Tham gia vào các công đoạn chuẩn bị nội dung livestream, lên kịch bản, chọn sản phẩm, quản lí kênh Tiktokshop

- Đánh giá và phản hồi: Đưa ra những góp ý, đánh giá về hiệu quả của các buổi livestream để cải thiện chất lượng công việc.

- Cập nhật những tin hot, những trend hot áp dụng vào việc bán hàng, livestrean thu hút thêm nhiều khách hàng mới, khách hàng tìm năng.

- Có thể diễn xuất, sáng tạo quay clip để đăng bài thu hút khách hàng

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học trở lên.

- Có kinh nghiệm quản lí về lĩnh vực livestream bán hàng.

- Chịu khó, ham học hỏi và kiên trì theo đuổi mục tiêu bán hàng.

- Khả năng thích ứng tốt, kỹ năng diễn đạt và giao tiếp ngôn ngữ tốt.

- Có ngoại hình và hoạt ngôn là 1 lợi thế.

- Yêu thích công việc livestream

- Có kinh nghiệm về sáng tạo nội dung càng tốt

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên 9 Sạch Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản + phụ cấp + thưởng KPI.

- Lương cơ bản: 5- 7 triệu

- Làm việc từ thứ 2 - thứ 7, được WFH một ngày trong tuần

- Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và các dịp lễ, Tết.

- Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên 9 Sạch

