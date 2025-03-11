Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Truyền Thông Quốc Tế Anh Ba Phải làm việc tại Cần Thơ thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - 01, đường D17, khu dân cư Hồng Loan, phường Hưng Thạnh, Cái Răng, TP.Cần Thơ, Quận Cái Răng

+ Tạo nội dung viral trên TikTok Shop cho sản phẩm: đặc sản, ăn vặt

+ Quản lí và cập nhật nội dung, hình ảnh, mô tả sản phẩm trên gian hàng Tiktok Shop.

+ Thực hiện các chương trình khuyến mãi, tạo combo sản phẩm, chiến dịch flash Sale theo kế hoạch

+ Phối hợp với các bộ phận khác để triển khai chiến lược giá bán, tối ưu tỷ lệ lợi nhuận.

+ Sử dụng tốt tiktok

+ Có kinh nghiệm trên 6 tháng trong TikTok, quảng cáo, hoặc bán hàng online.

+ Khả năng sáng tạo nội dung video ngắn, quay/edit cơ bản trên TikTok, CapCut, Canva.

+Kỹ năng sử dụng công cụ quảng cáo (TikTok Ads), báo cáo qua Excel, Slack, Trello.

+ Lên kế hoạch, thiết lập, quản lí và tối ưu các chiến dịch quảng cáo

+ Theo dõi, đo lường, phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả quảng cáo hàng ngày/tuần/ tháng.

+ LƯƠNG CƠ BẢN CAO 7-12 TRIỆU/THÁNG + THƯỞNG HẤP DẪN + PHỤ CẤP ĐẦY ĐỦ

+ Linh động thời gian làm việc (remote hoặc điều chỉnh giờ) nếu đạt KPI đơn hàng hàng tháng.

+ Thử việc 1 tháng nhận 80% lương cơ bản, thưởng hiệu suất siêu hấp dẫn, phụ cấp xăng xe, ăn trưa đầy đủ.

+ Đào tạo chuyên sâu đỉnh cao, cơ hội thăng tiến nhanh, tham gia các sự kiện văn hóa sôi động (team-building, festival sáng tạo), quà tặng độc quyền, và môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

