Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH JAPAN GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 22 Triệu

Mức lương 10 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 10 - 22 Triệu

Hỗ trợ bác sĩ trong quá trình thực hiện các thủ thuật nội soi tiêu hóa Chuẩn bị và kiểm tra trang thiết bị, dụng cụ nội soi trước mỗi ca thủ thuật Hướng dẫn và hỗ trợ bệnh nhân trước, trong và sau khi nội soi Vệ sinh, khử khuẩn và bảo quản thiết bị nội soi sau mỗi lần sử dụng Ghi chép và lưu trữ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Theo dõi tình trạng bệnh nhân sau thủ thuật và báo cáo kịp thời cho bác sĩ Tham gia lập kế hoạch dự trù và mua sắm công cụ, dụng cụ, thuốc và vật tư tiêu hao định ký hoặc đột xuất Bảo quản và sử dụng các thiết bị, công cụ, dụng cụ, thuốc, vật tư tiêu hao hiệu quả, tiết kiệm Tham gia vào các hoạt động đào tạo và nâng cao chuyên môn trong lĩnh vực nội soi

Với Mức Lương 10 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điều dưỡng Có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Có kiến thức cơ bản về quy trình vô khuẩn và kiểm soát nhiễm khuẩn Thành thạo kỹ năng giao tiếp, chăm sóc và tư vấn cho bệnh nhân Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc Sức khỏe tốt Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh/tiếng Nhật

Tại CÔNG TY TNHH JAPAN GREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh phù hợp với bằng cấp và kinh nghiệm chuyên môn Đóng bảo hiểm full theo mức lương Chính sách khám chữa bệnh cho bản thân và gia đình Thưởng lương T13 và ngày lễ Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tại Việt Nam/Nhật Bản Môi trường làm việc quốc tế văn minh, chất lượng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JAPAN GREEN VIỆT NAM

