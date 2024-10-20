Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH JAPAN GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CÔNG TY TNHH JAPAN GREEN VIỆT NAM
- Hà Nội: Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 10 - 22 Triệu
Hỗ trợ bác sĩ trong quá trình thực hiện các thủ thuật nội soi tiêu hóa
Chuẩn bị và kiểm tra trang thiết bị, dụng cụ nội soi trước mỗi ca thủ thuật
Hướng dẫn và hỗ trợ bệnh nhân trước, trong và sau khi nội soi
Vệ sinh, khử khuẩn và bảo quản thiết bị nội soi sau mỗi lần sử dụng
Ghi chép và lưu trữ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân
Theo dõi tình trạng bệnh nhân sau thủ thuật và báo cáo kịp thời cho bác sĩ
Tham gia lập kế hoạch dự trù và mua sắm công cụ, dụng cụ, thuốc và vật tư tiêu hao định ký hoặc đột xuất
Bảo quản và sử dụng các thiết bị, công cụ, dụng cụ, thuốc, vật tư tiêu hao hiệu quả, tiết kiệm
Tham gia vào các hoạt động đào tạo và nâng cao chuyên môn trong lĩnh vực nội soi
Với Mức Lương 10 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điều dưỡng
Có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có kiến thức cơ bản về quy trình vô khuẩn và kiểm soát nhiễm khuẩn
Thành thạo kỹ năng giao tiếp, chăm sóc và tư vấn cho bệnh nhân
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc
Sức khỏe tốt
Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh/tiếng Nhật
Tại CÔNG TY TNHH JAPAN GREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh phù hợp với bằng cấp và kinh nghiệm chuyên môn
Đóng bảo hiểm full theo mức lương
Chính sách khám chữa bệnh cho bản thân và gia đình
Thưởng lương T13 và ngày lễ
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tại Việt Nam/Nhật Bản
Môi trường làm việc quốc tế văn minh, chất lượng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JAPAN GREEN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
