Tuyển Điều dưỡng BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Châu Văn Liêm, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp đón khách đến khám, đo sinh hiệu

Hỗ trợ Bác sĩ khám bệnh và thực hiện các thủ thuật trong điều trị các bệnh với bệnh nhân sơ sinh

Thực hiện quản lý giao – nhận trẻ sơ sinh cho mẹ, gia đình theo quy định, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình nhận diện người bệnh.

Thực hiện các kỹ thuật lấy mẫu cho trẻ theo y lệnh của bác sĩ.

Pha sữa, chăm sóc vệ sinh cá nhân cho trẻ sơ sinh: tắm hàng ngày, vệ sinh rốn, vệ sinh da tránh hăm loét.

Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế của bệnh viện, đặc biệt là các quy chế chăm sóc bệnh nhân toàn diện, nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế bệnh viện, quy chế quản lý buồng bệnh

Theo dõi, chăm sóc bệnh nhân, ghi chép đầy đủ vào hồ sơ bệnh án (trong giờ hành chính); ngoài giờ hành chính: phải bàn giao đầy đủ cho điều dưỡng thường trực của khoa

Bảo quản bệnh án, sổ, ấn chỉ và tài liệu trong khoa. Hoàn thiện hồ sơ bệnh án và các thủ tục ra viện theo quy định

Theo dõi, hỗ trợ đặt hàng thuốc và các vật tư y tế theo yêu cầu của khoa

Tuân thủ các tiêu chuẩn và quy trình để đảm bảo môi trường làm việc an toàn.

Dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp dụng cụ và trang thiết bị tại khu vực làm việc

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng khoa và Điều dưỡng trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Điều dưỡng, trình độ Cao đẳng, Đại học loại khá trở lên.

Ưu tiên có kinh nghiệm về sơ sinh hoặc nhi

Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe

Kỹ năng sử dụng các thiết bị máy móc y tế cần thiết cho chăm sóc chuyên khoa

Kỹ năng vi tính: sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, nhiệt tình và ham học hỏi (ưu tiên)

Quyết đoán trong công việc, linh hoạt, mềm dẻo. Có sức khỏe tốt.

Giới tính: Nam từ 1m65 trở lên, Nữ từ 1m55 trở lên

Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: thỏa thuận dựa trên năng lực và kinh nghiệm làm việc;

- Thưởng hệ số, thưởng lương tháng 13 theo quy định của Bệnh viện;

- Hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, BH sức khỏe, nghỉ phép, nghỉ tuần và nghỉ Lễ theo quy định;

- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi chung của Bệnh viện: miễn phí ăn ca; nghỉ mát; ưu đãi khi thăm khám, điều trị cho bản thân và người nhà tại tất cả các cơ sở thuộc hệ thống Y tế Hồng Ngọc, chính sách quan tâm tới con em CBNV, ưu đãi các dịch vụ café, nhà hàng tại viện…;

- Không gian làm việc hiện đại trong Bệnh viện khách sạn 5 sao;

- Môi trường chuyên nghiệp về lĩnh vực y tế cùng với các chuyên gia trong nước và quốc tế;

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

- Hỗ trợ cấp giấy phép hành nghề

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH

