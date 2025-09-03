Tuyển Điều dưỡng BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
- Hà Nội: Số 8 Châu Văn Liêm, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp đón khách đến khám, đo sinh hiệu
Hỗ trợ Bác sĩ khám bệnh và thực hiện các thủ thuật trong điều trị các bệnh với bệnh nhân sơ sinh
Thực hiện quản lý giao – nhận trẻ sơ sinh cho mẹ, gia đình theo quy định, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình nhận diện người bệnh.
Thực hiện các kỹ thuật lấy mẫu cho trẻ theo y lệnh của bác sĩ.
Pha sữa, chăm sóc vệ sinh cá nhân cho trẻ sơ sinh: tắm hàng ngày, vệ sinh rốn, vệ sinh da tránh hăm loét.
Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế của bệnh viện, đặc biệt là các quy chế chăm sóc bệnh nhân toàn diện, nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế bệnh viện, quy chế quản lý buồng bệnh
Theo dõi, chăm sóc bệnh nhân, ghi chép đầy đủ vào hồ sơ bệnh án (trong giờ hành chính); ngoài giờ hành chính: phải bàn giao đầy đủ cho điều dưỡng thường trực của khoa
Bảo quản bệnh án, sổ, ấn chỉ và tài liệu trong khoa. Hoàn thiện hồ sơ bệnh án và các thủ tục ra viện theo quy định
Theo dõi, hỗ trợ đặt hàng thuốc và các vật tư y tế theo yêu cầu của khoa
Tuân thủ các tiêu chuẩn và quy trình để đảm bảo môi trường làm việc an toàn.
Dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp dụng cụ và trang thiết bị tại khu vực làm việc
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng khoa và Điều dưỡng trưởng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm về sơ sinh hoặc nhi
Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe
Kỹ năng sử dụng các thiết bị máy móc y tế cần thiết cho chăm sóc chuyên khoa
Kỹ năng vi tính: sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng
Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, nhiệt tình và ham học hỏi (ưu tiên)
Quyết đoán trong công việc, linh hoạt, mềm dẻo. Có sức khỏe tốt.
Giới tính: Nam từ 1m65 trở lên, Nữ từ 1m55 trở lên
Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng hệ số, thưởng lương tháng 13 theo quy định của Bệnh viện;
- Hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, BH sức khỏe, nghỉ phép, nghỉ tuần và nghỉ Lễ theo quy định;
- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi chung của Bệnh viện: miễn phí ăn ca; nghỉ mát; ưu đãi khi thăm khám, điều trị cho bản thân và người nhà tại tất cả các cơ sở thuộc hệ thống Y tế Hồng Ngọc, chính sách quan tâm tới con em CBNV, ưu đãi các dịch vụ café, nhà hàng tại viện…;
- Không gian làm việc hiện đại trong Bệnh viện khách sạn 5 sao;
- Môi trường chuyên nghiệp về lĩnh vực y tế cùng với các chuyên gia trong nước và quốc tế;
- Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;
- Hỗ trợ cấp giấy phép hành nghề
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
