Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 27B Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. Trước tiểu phẫu:

Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, set ca phẫu thuật, đảm bảo phòng mổ đúng quy trình vô khuẩn.

Kiểm tra lịch khách, phối hợp với bộ phận Lễ tân/CSKH để xác nhận thông tin chính xác.

Đón tiếp khách, tư vấn quy trình cơ bản, hỗ trợ thay đồ, ký cam kết trước phẫu thuật.

2. Trong quá trình phẫu thuật:

Hỗ trợ bác sĩ đúng vai trò: Trợ thủ 1, Trợ thủ 2 hoặc phụ trách dụng cụ.

Theo dõi sinh hiệu và quan sát tâm lý khách hàng trong suốt ca mổ.

Ghi chép y lệnh, hỗ trợ chụp ảnh trước/trong/sau phẫu thuật, quản lý hồ sơ lâm sàng.

3. Sau phẫu thuật:

Hướng dẫn khách hàng chăm sóc hậu phẫu, cấp phát thuốc và hẹn lịch tái khám.

Vệ sinh, khử khuẩn dụng cụ, xử lý chất thải y tế đúng quy định.

Ghi nhận phản hồi khách hàng, phối hợp với bộ phận CRM để theo dõi chăm sóc sau.

4. Công việc khác:

Theo dõi tồn kho vật tư, đề xuất đặt hàng theo đúng quy trình.

Đảm bảo khu vực phẫu thuật luôn sạch sẽ, đạt tiêu chuẩn ISO.

Hỗ trợ kỹ thuật các dịch vụ khác khi được phân công (laser, cắt chỉ, khâu da...).

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng Điều dưỡng trở lên. Ưu tiên đã có chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm tại spa/phòng khám thẩm mỹ.

• Kỹ năng: Giao tiếp nhẹ nhàng – chăm sóc khách khéo léo – tuân thủ quy trình.

• Thái độ: Tỉ mỉ – có trách nhiệm – chịu khó – gắn bó.

• Có thể tăng cường cuối tuần, xử lý tình huống nhanh trong phòng tiểu phẫu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 7–10 triệu/tháng + phụ cấp ca – thưởng chuyên môn – thưởng dịch vụ. Thu nhập trên 20 triệu.

• Được đào tạo quy trình kỹ thuật thẩm mỹ bài bản.

• Môi trường sạch sẽ – cao cấp – khách hàng lịch sự.

• Cơ hội nâng cao tay nghề, lên trưởng nhóm kỹ thuật nếu gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.