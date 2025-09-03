Tuyển Điều dưỡng BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Châu Văn Liêm, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp đón, hướng dẫn người bệnh làm các thủ tục hành chính

Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế của bệnh viện, đặc biệt là các quy chế chăm sóc bệnh nhân toàn diện, nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế bệnh viện, quy chế quản lý buồng bệnh

Chăm sóc khách hàng trước và sau khi điều trị.

Nhận bàn giao từ điều dưỡng ca trực trước về tình hình người bệnh, các y lệnh, cơ số thuốc tủ trực, thuốc điều trị người bệnh trong ca trực và dụng cụ, trang thiết bị trong Khoa

Hỗ trợ bác sĩ theo dõi, đánh giá kết quả điều trị của khách hàng và phản hồi của khách hàng.

Theo dõi, chăm sóc bệnh nhân, ghi chép đầy đủ vào hồ sơ bệnh án (trong giờ hành chính); ngoài giờ hành chính: phải bàn giao đầy đủ cho điều dưỡng thường trực của khoa

Dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp dụng cụ và trang thiết bị tại buồng bệnh và khoa phòng

Bảo quản bệnh án, sổ, ấn chỉ và tài liệu trong khoa. Hoàn thiện hồ sơ bệnh án và các thủ tục ra viện theo quy định

Nghiêm chỉnh thực hiện đầy đủ y lệnh của bác sĩ

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng khoa và Điều dưỡng trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

a. Trình độ học vấn

Tốt nghiệp chuyên ngành Điều dưỡng, trình độ Cao đẳng loại Khá trở lên.

b. Kiến thức, kỹ năng, tố chất cần thiết

- Kiến thức y học về điều dưỡng, chăm sóc người bệnh.

- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe

- Kỹ năng sử dụng các thiết bị máy móc y tế cần thiết cho chăm sóc chuyên khoa

- Kỹ năng vi tính: sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

- Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, nhiệt tình và ham học hỏi (ưu tiên)

- Có kinh nghiệm về ngoại chấn thương chỉnh hình

Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn dựa trên năng lực và kinh nghiệm làm việc;

Hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ tuần và nghỉ Lễ theo quy định;

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi chung của Bệnh viện: miễn phí ăn ca; nghỉ mát; ưu đãi khi thăm khám, điều trị cho bản thân và người nhà tại tất cả các cơ sở thuộc hệ thống Y tế Hồng Ngọc, chính sách quan tâm tới con em CBNV, ưu đãi các dịch vụ café, nhà hàng tại viện...;

Không gian làm việc hiện đại trong Bệnh viện khách sạn 5 sao;

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp về lĩnh vực y tế cùng với các chuyên gia trong nước và quốc tế;

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

Xem xét cử đi đào tạo trong nước và nước ngoài tùy theo năng lực;

Được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc;

Thưởng lương tháng 13 theo quy định của Bệnh viện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH

