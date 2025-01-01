Công việc Điều dưỡng

Hiện nay, tìm việc làm điều dưỡng đang được quan tâm do nhân viên điều dưỡng tại Việt Nam đang thiếu hụt nhân lực. Trong khi đó, nhu cầu chăm sóc y tế của người dân ngày càng tăng, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho ngành này với mức lương hấp dẫn từ 7.000.000 - 30.000.000 VNĐ tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Dương.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm điều dưỡng hiện nay

Ngành điều dưỡng là một nhánh quan trọng trong nhóm ngành Y tế - Sức khỏe nói chung và là một thành phần xương sống trong hệ thống y tế cộng đồng. Điều dưỡng viên có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau và làm việc tại các môi trường y tế đa dạng, bao gồm bệnh viện, phòng khám, thẩm mỹ viện, nha khoa,…

Theo thống kê, tỷ lệ điều dưỡng Việt Nam hiện tại là 11,4 điều dưỡng/10.000, thấp hơn nhiều so với ngưỡng trung bình toàn cầu. Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế của người dân tăng cao, Việt Nam cần thêm gấp 2 – 3 lần số lượng điều dưỡng viên hiện có. Tại Việt Nam, với sự gia tăng dân số già và sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống y tế tư nhân, cơ hội việc làm trong ngành Điều dưỡng đang ngày càng trở nên phong phú.

Việc thiếu hụt nhân lực khiến sinh viên mới ra trường dễ dàng tìm được việc làm với mức thu nhập ổn định và tiềm năng thăng tiến cao. Theo các trang tuyển dụng, hiện nay có đến vài trăm tin tuyển dụng về việc làm điều dưỡng. Ngoài ra, ngành Điều dưỡng còn có cơ hội phát triển mạnh ở các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Đức và Úc, nơi nhu cầu lao động lớn. Các chương trình hợp tác quốc tế giúp điều dưỡng viên Việt Nam có thể làm việc với chế độ đãi ngộ hấp dẫn ở nước ngoài.

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm điều dưỡng ngày càng cao với vài trăm tin tuyển dụng

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm điều dưỡng

Với cơ hội việc làm mở rộng, tìm việc làm điều dưỡng trở nên dễ dàng hơn với mức lương hấp dẫn dao động từ 7.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là mức lương của một số vị trí điều dưỡng bạn có thể tham khảo qua:

Mức lương theo từng loại hình:

Việc làm điều dưỡng Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Việc làm điều dưỡng tại bệnh viện 8.000.000 - 15.000.000 Việc làm điều dưỡng phòng khám 8.000.000 - 20.000.000 Việc làm điều dưỡng nha khoa 8.000.000 - 15.000.000 Việc làm điều dưỡng thẩm mỹ 10.000.000 - 30.000.000

Mức lương theo tính chất công việc:

Việc làm điều dưỡng Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Việc làm điều dưỡng phụ mổ 10.000.000 - 20.000.000 Việc làm điều dưỡng tiêm chủng 9.000.000 - 18.000.000 Việc làm điều dưỡng gây mê hồi sức 7.000.000 - 17.000.000 Việc làm điều dưỡng lấy mẫu xét nghiệm 9.000.000 - 12.000.000 Việc làm điều dưỡng phụ sản sau sinh 9.000.000 - 15.000.000

3. Phân loại các bậc đào tạo điều dưỡng tại Việt Nam

Tại Việt Nam, điều dưỡng được phân theo 3 bậc chính gồm: Điều dưỡng hạng II, Điều dưỡng hạng III và điều dưỡng hạng IV, dưới đây là điều kiện để phân loại 3 bậc này, mời bạn cùng theo dõi.

Hạng Tên bằng cấp Hệ đào tạo Thời gian đào tạo Chứng chỉ hành nghề Điều kiện cần đáp ứng Điều dưỡng hạng II Thạc sĩ hoặc CKI Điều dưỡng Tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng hoặc chuyên khoa cấp I 2-3 năm Có thể cấp chứng chỉ hành nghề sau khi thi đạt yêu cầu Tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng hoặc chuyên khoa cấp I Ngoại ngữ bậc 3, Tin học cơ bản, Nghiên cứu khoa học Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Điều dưỡng hạng 2 Điều dưỡng hạng III Cử nhân Điều dưỡng Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điều dưỡng. 4 năm Có thể cấp chứng chỉ hành nghề sau khi thi đạt yêu cầu Tốt nghiệp đại học trở lên.

Ngoại ngữ bậc 3, Tin học cơ bản Điều dưỡng hạng IV Trung cấp Điều dưỡng Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Điều dưỡng. 2-3 năm Được cấp chứng chỉ hành nghề với các điều kiện và khóa học cụ thể Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Điều dưỡng. Ngoại ngữ bậc 3, Tin học cơ bản

4. Chứng chỉ hành nghề đối với việc làm điều dưỡng

Chứng chỉ hành nghề không phải là giấy chứng nhận chuyên môn mà là văn bản xác nhận quyền hành nghề hợp pháp. Chứng chỉ này chỉ được cấp cho những người đã hoàn thành chương trình đào tạo tại các cơ sở giáo dục quốc gia (như đại học, cao đẳng, trung cấp) và những người có thời gian hành nghề lâu dài mà không vi phạm pháp luật. Bằng tốt nghiệp chứng nhận trình độ, còn chứng chỉ hành nghề đảm bảo đạo đức và tính hợp pháp.

Chứng chỉ hành nghề có hiệu lực từ 1-3 năm và yêu cầu tham gia bồi dưỡng hàng năm. Nếu vi phạm, chứng chỉ có thể bị thu hồi. Để có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng, cần ít nhất 9 tháng thực hành tại cơ sở y tế và đáp ứng các điều kiện theo Luật Khám chữa bệnh 2009.

5. Tuyển dụng việc làm điều dưỡng theo loại hình

Với nhu cầu tuyển dụng cao và mức lương hấp dẫn của việc làm điều dưỡng ở nhiều vị trí khác nhau. Dưới đây là việc làm điều dưỡng theo loại hình với mô tả cụ thể mời bạn cùng theo dõi.

5.1. Việc làm điều dưỡng tại bệnh viện

Điều dưỡng viên chịu trách nhiệm chăm sóc sức toàn diện cho bệnh nhân, theo dõi tình trạng sức khỏe, nhận định vấn đề và hỗ trợ quá trình điều trị, đồng thời phối hợp chặt chẽ với bác sĩ trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch chăm sóc. Công việc cụ thể bao gồm:

Thực hiện các công việc chăm sóc hàng ngày như theo dõi tình trạng sức khỏe, thực hiện kỹ thuật điều dưỡng (tiêm, truyền dịch, thay băng)

Hỗ trợ bệnh nhân trong sinh hoạt như ăn uống, vệ sinh cá nhân

Đảm bảo vệ sinh các dụng cụ y tế, chuẩn bị các thiết bị cần thiết cho quá trình điều trị, và phối hợp với các bộ phận khác để cấp cứu hoặc chuyển viện khi cần.

Chịu trách nhiệm ghi chép và lưu trữ hồ sơ bệnh án đúng quy định.

Bằng cấp, chuyên môn và các kỹ năng cần có của điều dưỡng tại bệnh viện:

Điều dưỡng viên cần tốt nghiệp từ các chương trình Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Điều dưỡng và có chứng chỉ hành nghề.

Điều dưỡng cần có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng chịu áp lực tốt, và sức khỏe tốt để trực ca đêm ở bệnh viện.

Tỉ mỉ, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao, đặc biệt là tận tâm với người bệnh, những yếu tố này giúp điều dưỡng viên hoàn thành công việc hiệu quả và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Điều dưỡng viên có vai trò trong việc chăm sóc sức cho bệnh nhân, theo dõi tình trạng sức khỏe, nhận định vấn đề và hỗ trợ quá trình điều trị

5.2. Việc làm điều dưỡng phòng khám

Điều dưỡng phòng khám có vai trò cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, hỗ trợ bác sĩ trong quá trình khám chữa bệnh. Điều dưỡng viên đảm bảo thực hiện đúng quy trình kỹ thuật điều dưỡng, tư vấn và hướng dẫn người bệnh cùng gia đình trong việc chăm sóc sức khỏe.

Mô tả công việc cụ thể của điều dưỡng phòng khám:

Chịu trách nhiệm trong việc chăm sóc và theo dõi sức khỏe bệnh nhân, nếu có những biểu hiện bất thường phải báo cáo kịp thời cho bác sĩ.

Vận hành và bảo quản các thiết bị y tế, thuốc, và dụng cụ tại phòng khám.

Hỗ trợ bác sĩ trong quá trình khám, chữa bệnh và tư vấn cho người bệnh cũng như người nhà về các hướng dẫn sức khỏe.

Tham gia các hoạt động giáo dục sức khỏe cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức về phòng ngừa bệnh tật.

Bằng cấp, chuyên môn và các kỹ năng cần có của điều dưỡng phòng khám:

Ứng viên cho vị trí này cần có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực điều dưỡng.

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành Điều dưỡng

Có phẩm chất y đức tốt và sức khỏe ổn định để có thể đảm bảo công việc chăm sóc bệnh nhân.

Kinh nghiệm làm việc trong các cơ sở y tế hoặc phòng khám sẽ là một lợi thế giúp ứng viên đáp ứng được các yêu cầu chuyên môn.

Ứng viên cần có kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, tận tâm và kiên trì với người bệnh.

Điều dưỡng viên phòng khám đảm nhiệm việc chăm sóc và theo dõi sức khỏe bệnh nhân, vận hành và bảo quản các thiết bị y tế, thuốc, và dụng cụ tại phòng khám

5.3. Việc làm điều dưỡng nha khoa

Điều dưỡng nha khoa có vai trò trong việc tiếp nhận người bệnh, hỗ trợ khách hàng nhanh chóng và hiệu quả. Họ thường tham gia hỗ trợ bác sĩ trong quá trình khám nha khoa như cạo vôi, trám răng, tẩy trắng răng và đặc biệt là hỗ trợ trong các ca phẫu thuật như nhổ răng, làm răng sứ, và cấy ghép Implant.

Mô tả công việc cụ thể của điều dưỡng nha khoa:

Đảm nhận việc chuẩn bị các dụng cụ y tế cần thiết, đảm bảo vệ sinh và sẵn sàng trước khi bắt đầu điều trị cho bệnh nhân.

Giải thích quy trình và hướng dẫn đăng ký quy trình điều trị cho khách hàng.

Hỗ trợ bác sĩ trong suốt quá trình điều trị và hướng dẫn bệnh nhân về việc sử dụng thuốc cũng như cách chăm sóc răng miệng sau khi điều trị.

Kiểm tra, rà soát hồ sơ khách hàng và phối hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng để theo dõi quá trình phục hồi.

Bằng cấp, chuyên môn và các kỹ năng cần có của điều dưỡng nha khoa:

Việc làm điều dưỡng nha khoa yêu cầu ứng viên tốt nghiệp từ hệ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa.

Kỹ năng giao tiếp tốt và giải quyết tình huống linh hoạt.

Sự tận tâm, trung thực và trách nhiệm là những phẩm chất quan trọng để đảm bảo chất lượng dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ bệnh nhân tốt nhất.

Thường xuyên tham gia các khóa đào tạo nâng cao tay nghề cũng là một phần không thể thiếu để điều dưỡng viên cập nhật kiến thức mới và cải thiện kỹ năng chuyên môn.

Điều dưỡng nha khoa đảm nhận việc chuẩn bị các dụng cụ y tế cần thiết, hướng dẫn đăng ký quy trình điều trị cho khách hàng

5.4. Việc làm điều dưỡng thẩm mỹ

Điều dưỡng thẩm mỹ có vai trò trong việc hỗ trợ bác sĩ trong các quy trình thẩm mỹ, từ việc chuẩn bị dụng cụ, phòng mổ đến chăm sóc khách hàng trước, trong và sau phẫu thuật. Điều dưỡng viên thực hiện các công tác chăm sóc sức khỏe cơ bản và hỗ trợ trong các tiểu phẫu.

Mô tả công việc cụ thể của điều dưỡng thẩm mỹ:

Chuẩn bị dụng cụ y tế, vệ sinh và khử trùng dụng cụ phẫu thuật, theo dõi tình trạng sức khỏe của khách hàng, và hỗ trợ bác sĩ trong suốt quá trình phẫu thuật.

Thực hiện các công việc chăm sóc bệnh nhân, từ việc kiểm tra sức khỏe đến hướng dẫn điều trị sau phẫu thuật.

Duy trì vệ sinh phòng khám và kiểm tra các trang thiết bị y tế.

Tham gia vào việc tư vấn các dịch vụ thẩm mỹ khác để khách hàng có thể chọn lựa và thực hiện các quy trình điều dưỡng theo chỉ định của bác sĩ.

Bằng cấp, chuyên môn và các kỹ năng cần có của điều dưỡng thẩm mỹ:

Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc da, thẩm mỹ, đặc biệt là trong phẫu thuật thẩm mỹ.

Kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần học hỏi và thái độ làm việc tích cực là điều cần thiết cho vị trí này.

Điều dưỡng viên thẩm mỹ còn cần có tinh thần kỷ luật cao, tuân thủ các quy định và y lệnh của bác sĩ và có sức khỏe tốt.

Điều dưỡng thẩm mỹ đảm nhiệm việc chuẩn bị dụng cụ y tế, vệ sinh và khử trùng dụng cụ phẫu thuật, hỗ trợ bác sĩ trong suốt quá trình phẫu thuật

6. Tuyển dụng việc làm điều dưỡng theo tính chất công việc

Sau khi tìm hiểu chi tiết công việc về điều dưỡng theo loại hình, dưới đây là mô tả chi tiết việc làm điều dưỡng theo tính chất công việc.

6.1. Việc làm điều dưỡng phụ mổ

Điều dưỡng phụ mổ hỗ trợ bác sĩ trong quá trình phẫu thuật, chuẩn bị đầy đủ và sát trùng dụng cụ phẫu thuật. Điều dưỡng cũng chịu trách nhiệm theo dõi và ghi chép quá trình phẫu thuật

Mô tả công việc cụ thể của điều dưỡng phụ mổ:

Điều dưỡng phụ mổ nhận thông tin ca mổ từ quản lý và chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật, vật tư y tế cần thiết, đảm bảo rằng tất cả các dụng cụ đều được sát trùng và sẵn sàng sử dụng.

Theo dõi và ghi chép lại các bước trong quá trình phẫu thuật, giúp đảm bảo mọi quy trình diễn ra chính xác và an toàn.

Sau khi phẫu thuật hoàn tất, điều dưỡng viên vệ sinh dụng cụ và hoàn thành các thủ tục sau mổ, phối hợp với các phòng ban liên quan.

Bằng cấp, chuyên môn và các kỹ năng cần có của điều dưỡng phụ mổ:

Tốt nghiệp điều dưỡng hệ Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Điều dưỡng và có chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng.

Điều dưỡng viên cần trang bị kiến thức về các kỹ thuật phẫu thuật cơ bản, cùng với sự cẩn thận, có trách nhiệm và chú ý đến chi tiết trong công việc.

Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn và chịu được áp lực công việc.

Điều dưỡng phụ mổ hỗ trợ bác sĩ trong quá trình phẫu thuật, chuẩn bị đầy đủ và sát trùng dụng cụ phẫu thuật, theo dõi và ghi chép quá trình phẫu thuật

6.2. Việc làm điều dưỡng tiêm chủng

Điều dưỡng tiêm chủng đảm nhận trách nhiệm chuẩn bị và thực hiện quy trình tiêm chủng an toàn cho khách hàng. Họ kiểm tra và bảo quản dụng cụ, vắc-xin, đồng thời thực hiện các bước tiêm chủng và theo dõi tình trạng khách hàng sau khi tiêm.

Mô tả công việc cụ thể của điều dưỡng tiêm chủng:

Điều dưỡng tiêm chủng chuẩn bị và kiểm tra dụng cụ, vật tư cần thiết, vệ sinh và sắp xếp chúng theo yêu cầu.

Theo dõi nhiệt độ và độ ẩm của tủ bảo quản vắc-xin hàng ngày.

Đón khách hàng, hướng dẫn kiểm tra vắc-xin và thực hiện quy trình tiêm chủng an toàn theo đúng chỉ định.

Sau khi tiêm, điều dưỡng theo dõi khách hàng 30 phút, xử lý phản ứng nặng nếu có và lưu trữ hồ sơ tiêm chủng của khách hàng.

Bằng cấp, chuyên môn và các kỹ năng cần có của điều dưỡng tiêm chủng:

Điều dưỡng tiêm chủng cần tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Điều Dưỡng, ưu tiên ứng viên có chứng chỉ an toàn tiêm chủng.

Có đam mê nghề nghiệp, thái độ vui vẻ, hòa nhã, nhiệt tình, khả năng giao tiếp tốt và cẩn thận, trung thực.

Có tinh thần trách nhiệm cao và sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Điều dưỡng tiêm chủng chuẩn bị và thực hiện quy trình tiêm chủng, kiểm tra và bảo quản dụng cụ, vắc-xin, theo dõi tình trạng khách hàng sau khi tiêm

6.3. Việc làm điều dưỡng gây mê hồi sức

Điều dưỡng gây mê hồi sức chịu trách nhiệm chuẩn bị các dụng cụ, thuốc và phương tiện cần thiết cho các ca phẫu thuật, đồng thời theo dõi và chăm sóc bệnh nhân trong suốt quá trình gây mê và hồi sức. Nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường, cần báo cáo cho bác sĩ để xử lý.

Mô tả công việc cụ thể của điều dưỡng gây mê hồi sức:

Trước khi phẫu thuật, điều dưỡng gây mê chuẩn bị dụng cụ, máy móc, thuốc gây mê và kiểm tra các thiết bị như máy thở, máy gây mê.

Trong khi phẫu thuật, họ theo dõi bệnh nhân đã được gây mê và ghi chép hồ sơ, chuẩn bị thuốc và vật dụng cho các ca mổ tiếp theo.

Sau mổ, họ theo dõi bệnh nhân trong phòng hồi sức, báo cáo tình trạng sức khỏe, dọn dẹp và bảo quản dụng cụ, thuốc.

Bằng cấp, chuyên môn và các kỹ năng cần có của điều dưỡng gây mê hồi sức:

Bằng Cao đẳng/ Đại học Điều dưỡng, với ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương và chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực.

Kỹ năng thành thạo trong việc sử dụng máy móc và thiết bị y tế chuyên dụng.

Kỹ năng đánh giá lâm sàng bệnh nhân sau mổ, xử lý tình huống khẩn cấp và sử dụng tin học văn phòng.

Tận tâm, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.

Điều dưỡng gây mê hồi sức chuẩn bị các dụng cụ, thuốc cần thiết cho các ca phẫu thuật, theo dõi và chăm sóc bệnh nhân trong suốt quá trình gây mê và hồi sức

6.4. Việc làm điều dưỡng lấy mẫu xét nghiệm

Điều dưỡng lấy mẫu xét nghiệm chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý mẫu bệnh phẩm, hỗ trợ bệnh nhân trong quá trình làm xét nghiệm và đảm bảo việc lưu trữ và xử lý thông tin liên quan đến mẫu xét nghiệm.

Mô tả công việc cụ thể của điều dưỡng lấy mẫu xét nghiệm:

Kiểm tra và đối chiếu thông tin hành chính, dịch vụ xét nghiệm, ghi nhận mẫu lỗi hoặc không đạt yêu cầu lên hệ thống.

Theo dõi và xử lý các mẫu chưa đạt cho đến khi hoàn tất, đồng thời nhận mẫu đạt yêu cầu và chuyển đến bộ phận phân tích.

Hỗ trợ nhập chỉ định xét nghiệm vào hệ thống và tư vấn, giải đáp thắc mắc cho bệnh nhân.

Bằng cấp, chuyên môn và các kỹ năng cần có của điều dưỡng lấy mẫu xét nghiệm:

Điều dưỡng lấy mẫu xét nghiệm yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Điều dưỡng hoặc Kỹ thuật viên xét nghiệm.

Điều dưỡng cần có kỹ năng tin học văn phòng tốt, tốc độ đánh máy nhanh và chính xác.

Khả năng làm việc nhóm, trách nhiệm trong công việc, nhanh nhẹn và cẩn thận là những yếu tố quan trọng trong công việc.

Điều dưỡng lấy mẫu xét nghiệm có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý mẫu bệnh phẩm, đảm bảo việc lưu trữ và xử lý thông tin liên quan đến mẫu xét nghiệm

6.5. Việc làm điều dưỡng phụ sản sau sinh

Điều dưỡng phụ sản sau sinh hỗ trợ phụ sản trong các hoạt động như ăn uống, vệ sinh cá nhân,... Đồng thời, điều dưỡng cũng chăm sóc bé sơ sinh, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ và theo dõi sức khỏe kỹ lưỡng, giúp mẹ an tâm nghỉ ngơi và nhanh chóng hồi phục.

Mô tả công việc cụ thể của điều dưỡng phụ sản sau sinh:

Thực hiện chăm sóc sức khỏe tổng quát cho sản phụ sau sinh.

Tắm, massage, vệ sinh rốn, và hơ lá trầu cho bé sơ sinh theo đúng tiêu chuẩn y khoa.

Hỗ trợ xử lý các vấn đề sau sinh như chăm sóc vết mổ, thông tắc tia sữa, giảm đau mỏi cơ thể.

Chăm sóc massage cho sản phụ sau sinh, hỗ trợ quá trình phục hồi sức khỏe và giúp họ lấy lại vóc dáng sau sinh một cách nhanh chóng và an toàn.

Kiểm tra và duy trì hoạt động của thiết bị máy móc, đảm bảo dịch vụ được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn.

Bằng cấp, chuyên môn và các kỹ năng cần có của điều dưỡng phụ sản sau sinh:

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Điều dưỡn

Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện, tận tâm với công việc.

Cẩn thận, chu đáo, tỉ mỉ trong công việc.

Có kinh nghiệm chăm sóc mẹ và bé là một lợi thế.

7. Khu vực tuyển dụng việc làm điều dưỡng nhiều nhất

Với nhiều vị trí công việc và mức lương hấp dẫn như vậy, việc làm điều dưỡng tuyển dụng nhiều ở đâu? Dưới đây là các khu vực tuyển dụng việc làm điều dưỡng nhiều nhất.

7.1. Tuyển dụng việc làm điều dưỡng tại TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế và y tế hàng đầu, với hệ thống bệnh viện, phòng khám, và thẩm mỹ viện phát triển đa dạng, vì vậy việc tuyển dụng điều dưỡng là điều cần thiết, với vài trăm tin tuyển dụng.

Nhu cầu tuyển dụng cho các vị trí điều dưỡng phụ mổ, tiêm chủng, gây mê hồi sức, lấy mẫu xét nghiệm, điều dưỡng tại bệnh viện, phòng khám, điều dưỡng nha khoa và thẩm mỹ được tuyển dụng nhiều, với mức lương dao động từ 7.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở quận 7, quận 1, quận 3, quận 10, thành phố Thủ Đức.

7.2. Tuyển dụng việc làm điều dưỡng tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm y tế lớn, tập trung nhiều bệnh viện, phòng khám và cơ sở thẩm mỹ hiện đại, nhu cầu tuyển dụng việc làm điều dưỡng tại Hà Nội ngày càng nhiều, với vài trăm tin tuyển dụng.

Nhu cầu tuyển dụng cho các vị trí điều dưỡng phụ mổ, tiêm chủng, gây mê hồi sức, lấy mẫu xét nghiệm, điều dưỡng tại bệnh viện, phòng khám, điều dưỡng nha khoa và thẩm mỹ được tuyển dụng nhiều, với mức lương dao động từ 7.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng.

Khu vực tuyển dụng điều dưỡng nhiều ở các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng

7.3. Tuyển dụng việc làm điều dưỡng ở Đà Nẵng

Đà Nẵng có nhu cầu tuyển dụng việc làm điều dưỡng cao do sự phát triển của hệ thống y tế, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng với vài trăm tin tuyển dụng.

Nhu cầu tuyển dụng cho các vị trí điều dưỡng phụ mổ, tiêm chủng, điều dưỡng tại bệnh viện, phòng khám, điều dưỡng nha khoa và thẩm mỹ được tuyển dụng nhiều, với mức lương dao động từ 9.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà.

7.4. Tuyển dụng việc làm điều dưỡng tại Hải Phòng

Hiện nay, việc làm điều dưỡng tuyển dụng càng cao tại Hải Phòng do sự phát triển về kinh tế lẫn y tế mạnh mẽ với vài chục tin tuyển dụng. Nhu cầu tuyển dụng cho các vị trí điều dưỡng tại bệnh viện, phòng khám, điều dưỡng nha khoa và thẩm mỹ được tuyển dụng nhiều, với mức lương dao động từ 7.000.000 - 16.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở các quận Lê Chân, Ngô Quyền.

7.5. Tuyển dụng việc làm điều dưỡng tại Bình Dương

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm điều dưỡng tại Bình Dương đang có sự gia tăng, đặc biệt là trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và thẩm mỹ, với vài chục tin tuyển dụng. Nhu cầu tuyển dụng cho các vị trí điều dưỡng phụ mổ, gây mê hồi sức, điều dưỡng tại bệnh viện, phòng khám, thẩm mỹ được tuyển dụng nhiều, với mức lương dao động từ 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở thành phố Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một.

7.6. Tuyển dụng việc làm điều dưỡng tại Cần Thơ

Cần Thơ là trung tâm y tế lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đang phát triển mạnh về hệ thống y tế, nhu cầu tuyển dụng điều dưỡng tăng cao, với vài chục tin tuyển dụng. Nhu cầu tuyển dụng ở các vị trí điều dưỡng phụ mổ, điều dưỡng bệnh viện, phòng khám, nha khoa và thẩm mỹ, với mức lương từ 6.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng.

7.7. Tuyển dụng việc làm điều dưỡng tại Nghệ An

Nghệ An có hệ thống bệnh viện và cơ sở y tế phát triển, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng gia tăng, do đó nhu cầu tuyển dụng việc làm điều dưỡng là điều cần thiết. Theo các trang tuyển dụng, có đến vài chục tin tuyển dụng về các vị trí điều dưỡng phụ mổ, tiêm chủng, gây mê hồi sức, điều dưỡng viên tại bệnh viện, nha khoa, phòng khám, thẩm mỹ, với mức lương từ 9.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở thành phố Vinh.

Khu vực tuyển dụng điều dưỡng viên nhiều ở thành phố Vinh

8. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm điều dưỡng

Khi tìm việc làm điều dưỡng, bạn cần đáp ứng được các yêu cầu từ nhà tuyển dụng, dưới đây là một số yêu cầu cơ bản mà nhân viên điều dưỡng cần có:

Kinh nghiệm làm việc: Nhiều bệnh viện, phòng khám, viện thẩm mỹ sẽ yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm tại các vị trí tương đương.

Chứng chỉ hành nghề: Ứng viên cần có chứng chỉ hành nghề để minh chứng cho năng lực chuyên môn và cam kết tuân thủ các quy định y tế hiện hành.

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học: Ứng viên cần phải tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành về Điều dưỡng để trang bị đủ kiến thức hành nghề.

Kiến thức cơ bản về ngành Y: Hiểu rõ cấu tạo, hoạt động của cơ thể người, cả trong trạng thái bình thường và bệnh lý. Nắm vững quy trình chăm sóc điều dưỡng, kiến thức về thuốc và kê đơn phù hợp.

Cẩn trọng và trách nhiệm trong công việc: Điều dưỡng chịu trách nhiệm trong việc chăm sóc và theo dõi sức khỏe bệnh nhân, vì vậy cần hạn chế tối đa sự sai sót gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân.

Kỹ năng đánh giá chính xác: Điều dưỡng viên phải đánh giá chính xác tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, thu thập dữ liệu đầy đủ để hỗ trợ quá trình điều trị và theo dõi tiến triển của bệnh để bác sĩ đưa ra giải pháp kịp thời.

Giữ tinh thần bình tĩnh: Bệnh viện và cơ sở y tế là nơi thường xuyên xảy ra các tình huống phức tạp. Điều dưỡng viên cần giữ được sự bình tĩnh, kiên định để xử lý nhanh chóng và hiệu quả những vấn đề phát sinh, giảm thiểu tối đa rủi ro.

Có lòng trắc ẩn, biết kiên nhẫn và lắng nghe: Lòng trắc ẩn hay y đức chính là yếu tố quan trọng giúp điều dưỡng viên gắn bó lâu dài với nghề. Điều dưỡng viên cần có sự kiên nhẫn, lắng nghe và thấu hiểu được tâm tư, nguyện vọng của bệnh nhân.

Kỹ năng sử dụng trang thiết bị y tế: Điều dưỡng cần biết sử dụng các thiết bị y tế, dụng cụ phục vụ theo dõi, chăm sóc người bệnh chuyên khoa làm việc: bơm tiêm điện, máy truyền dịch, monitoring, máy khí dung, máy thử đường huyết, … để hỗ trợ trong quá trình theo dõi bệnh.

Chịu được áp lực công việc: Điều dưỡng đảm nhận công việc liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của con người nên điều dưỡng thường xuyên gặp tình trạng căng thẳng, mệt mỏi, lo âu là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy điều dưỡng cần phải chịu được những áp lực công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ứng viên cần tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học và có chứng chỉ hành nghề

9. Những khó khăn và thách thức đối với nghề điều dưỡng

Mặc dù ngành điều dưỡng mở ra nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển, nhưng cũng có những thách thức mà điều dường viên cần đặc biệt lưu ý:

Điều dưỡng viên có thời gian làm việc thường kéo dài, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, thậm chí phải trực ca đêm.

Điều dưỡng viên phải làm việc dưới áp lực lớn, liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng bệnh nhân. Họ cần sự tập trung cao độ và giữ vững tinh thần trong mọi tình huống, đặc biệt khi làm việc tại các bệnh viện có điều kiện cơ sở vật chất chưa đầy đủ.

Thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân, đặc biệt là ở các khoa truyền nhiễm, nguy cơ lây nhiễm bệnh là rất cao. Điều dưỡng viên phải đối mặt với rủi ro này hàng ngày, đồng thời cần tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe bản thân.

10. Danh sách bệnh viện, phòng khám uy tín tuyển dụng điều dưỡng

Hiện nay, có nhiều bệnh viện, phòng khám uy tín tuyển dụng điều dưỡng để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Dưới đây là một số bệnh viện, phòng khám uy mà bạn có thể tham khảo:

Tên bệnh viện/phòng khám Địa chỉ Thông tin liên hệ Bệnh viện Bạch mai 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội Hotline: 1900 888 866 Website: bachmai.gov.vn Bệnh viện Chợ rẫy 201B Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh Hotline: 028 3855 4137 Website: choray.vn Trung tâm tiêm chủng VNVC Có nhiều cơ sở trên toàn quốc Hotline: 028 7300 6595 Website: vnvc.vn Phòng khám Đa khoa Medlatec Có nhiều cơ sở phòng khám trên toàn quốc Hotline: 1900 565656 Website: medlatec.vn Bệnh viện Quốc tế VinMec Có nhiều cơ sở trên toàn quốc Hotline: 028 3622 1166 Website: vinmec.com Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Có nhiều cơ sở trên toàn quốc Hotline: 1900 6466 Website: benhvienthammykangnam.com.vn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội Hotline: 0936 388 288 Website: benhvienthucuc.vn Trung tâm tiêm chủng Long Châu Có nhiều cơ sở trên toàn quốc Hotline: 1800 6928 Website: nhathuoclongchau.com.vn

11. Trường đào tạo ngành điều dưỡng tốt nhất tại Việt Nam

Hiện nay, có nhiều trường đào tạo điều dưỡng tại Việt Nam chất lượng như Đại học Y Dược, Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, Đại học Đà Nẵng, Đại học Cần Thơ,… bạn có thể cân nhắc lựa chọn nếu muốn theo đuổi ngành này.

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội Điều dưỡng B00 24.49 27.600.000 VNĐ/năm Hà Nội Đại học Y Hà Nội Điều dưỡng B00 24.59 41.800.000 VNĐ/năm Hải Phòng Đại học Y Dược Hải Phòng Điều dưỡng B00 20.55 35.000.000 VNĐ/năm TP HCM Đại học Y Dược TP HCM Điều dưỡng A00, B00 24.03 46.000.000 VNĐ/năm TP HCM Khoa Y - Đại học Quốc Gia TP HCM Điều dưỡng B00 22.6 41.800.000 VNĐ/năm TP HCM Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Điều dưỡng B00,B03 23.57 41.800.000 VNĐ/năm Cần Đại học Y Dược Cần Thơ Điều dưỡng B00 23.45 38.645.000 VNĐ/năm Đà Nẵng Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng Điều dưỡng B00,B08 22.65 20.900.000 VNĐ/năm