Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học BỆNH VIỆN TƯ NHÂN CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT MỸ THIỆN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 6/2 Đường số 3, Cư Xá Lữ Gia, P.15, Quận 11

• Các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản tại bệnh viện.

• Sử dụng thuốc hợp lý, an toàn.

• Các quy chế, nhiệm vụ chức năng của lĩnh vực điều dưỡng.

• Tuân thủ các quy định thiết yếu liên quan đến vị trí làm việc. Định danh người bệnh, đánh giá đau, đánh giá nguy cơ té ngã, vệ sinh tay, bàn giao người bệnh và Double check.

• Ghi chép phiếu bàn giao người bệnh giữa khoa phòng và phòng mổ.

• Ghi chép bảng an toàn phẫu thuật (Sign in – Time out- Sign out).

• Ghi chép biên bản đếm bông, gạc, dụng cụ phẫu thuật.

• Ghi chép các thông số theo dõi người bệnh tại phòng hồi tỉnh.

• Ghi chép phiếu theo dõi diễn biến người bệnh.

• Luôn đảm bảo chất lượng, an toàn và sự hài lòng của người bệnh cung cấp dịch vụ.

• Tham gia triển khai thực hiện mô hình cải tiến chất lượng liên tục tại phòng mổ và bệnh viện.

• Sử dụng các vật tư tiêu hao dùng đủ cho người bệnh trong quá trình điều trị.

• Tham gia lĩnh, quản lý vật tư, thuốc hóa chất, văn phòng phẩm tại vị trí làm việc.

• Tham gia làm thống kê, báo cáo cuối tháng.

• Tham gia bảo quản và kiểm tra định kì các phương tiện, thiết bị dụng cụ phục vụ công tác chuyên môn.

• Thực hiện công việc khác theo sự phân công của điều dưỡng trưởng khoa.

• Các trường hợp đột xuất, khẩn cấp.

• Hỗ trợ các điều trị khác.

• Các công việc cần, phù hợp với khả năng.

• Tham gia đào tạo liên tục.

• Tốt nghiệp cao đẳng Điều dưỡng trở lên (ưu tiên người có kinh nghiệm và có CCHN)

• Giao tiếp hiệu quả bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh

• Có kiến thức tốt về y khoa tổng quan

• Ngoại hình ưa nhìn

• Chăm chỉ, nhanh nhẹn

• Điềm tĩnh, kiên nhẫn, trung thực

• Tận tâm, trung thực, trách nhiệm, có tinh thần học hỏi.

• Tôn trọng người bệnh và người nhà người bệnh.

• Theo dõi chăm sóc người bệnh toàn diện, liên tục, đảm bảo sự hài lòng, chất lượng và an toàn.

• Duy trì nâng cao năng lực hành nghề.

• Có khả năng chịu được áp lực

• Sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng cơ bản (Word, Excel, Gmail, Google Drive...)

• Có thể gắn bó lâu dài

Tại BỆNH VIỆN TƯ NHÂN CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT MỸ THIỆN Thì Được Hưởng Những Gì

• Bảo hiểm theo quy định của Luật BHXH, BHYT

• Thưởng theo quy định của bệnh viện.

• Chăm sóc sức khỏe theo quy định của bệnh viện.

• Đào tạo theo quy định của bệnh viện.

• Tăng lương theo quy định của bệnh viện.

• Chế độ nghỉ phép theo quy định của bệnh viện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN TƯ NHÂN CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT MỸ THIỆN

