Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 40 Tân Canh, Phường 01, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ nhân viên: BHXH, BHYT theo Luật Lao động Việt Nam (Khi kí hợp đồng chính thức),
Lương tháng 13 (Khi kí hợp đồng chính thức),
Các quyền lợi khác của nhân viên.
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 từ 08:00 đến 18:00
Lương tháng 13 (Khi kí hợp đồng chính thức),
Các quyền lợi khác của nhân viên.
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 từ 08:00 đến 18:00
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI