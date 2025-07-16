Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 40 Tân Canh, Phường 01, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ nhân viên: BHXH, BHYT theo Luật Lao động Việt Nam (Khi kí hợp đồng chính thức),

Lương tháng 13 (Khi kí hợp đồng chính thức),

Các quyền lợi khác của nhân viên.

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 từ 08:00 đến 18:00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin