Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH RIFA AGRICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH RIFA AGRICO
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
CÔNG TY TNHH RIFA AGRICO

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH RIFA AGRICO

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 681A Hà Huy Giáp, Thạnh Xuân,Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Phụ trách các nội dung (content) truyền thông trên đa nền tảng: Website, Facebook....
Sáng tạo, nêu ý tưởng, lên kế hoạch và định hướng nội dung các kênh truyền thông Tiktok, Facebook Reel
Tham gia đóng góp ý tưởng, phối hợp triển khai cho các chiến dịch marketing của công ty, tối ưu các chiến dịch digital marketing
Cập nhật các nội dung đang là xu hướng, nghiên cứu áp dụng vào hoạt động quảng bá thương hiệu của công ty
Nghiên cứu đánh giá các kênh truyền thông của đối thủ để lên kế hoạch content phù hợp với insight để tạo sự khác biệt cho công ty
Làm các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, có kinh nghiệm, kiến thức về làm việc mảng nội dung, viết bài SEO, đăng bài, tối ưu bài web và các công cụ phân tích social.
Hiểu biết về tiktok là 1 lợi thế
Thái độ tích cực, vui vẻ, hòa đồng, ham học hỏi, tinh thần khở nghiệp
Có khả năng sử dụng cơ bản các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh (Capcut, Canva,...).
Có laptop riêng

Tại CÔNG TY TNHH RIFA AGRICO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9.000.000 – 13.000.000 (Trao đổi khi phỏng vấn)
Đóng BHXH đầy đủ, xét tăng lương, thưởng các ngày lễ Tết, thưởng tháng 13; Thưởng KPI
Được đào tạo cơ bản về nền tảng TikTok và TikTok Shop
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, review lương và vị trí sau 6 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RIFA AGRICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH RIFA AGRICO

CÔNG TY TNHH RIFA AGRICO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 155A Đường Thạnh Lộc 16, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

