Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH RIFA AGRICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH RIFA AGRICO
- Hồ Chí Minh:
- 681A Hà Huy Giáp, Thạnh Xuân,Hồ Chí Minh, Quận 12
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Phụ trách các nội dung (content) truyền thông trên đa nền tảng: Website, Facebook....
Sáng tạo, nêu ý tưởng, lên kế hoạch và định hướng nội dung các kênh truyền thông Tiktok, Facebook Reel
Tham gia đóng góp ý tưởng, phối hợp triển khai cho các chiến dịch marketing của công ty, tối ưu các chiến dịch digital marketing
Cập nhật các nội dung đang là xu hướng, nghiên cứu áp dụng vào hoạt động quảng bá thương hiệu của công ty
Nghiên cứu đánh giá các kênh truyền thông của đối thủ để lên kế hoạch content phù hợp với insight để tạo sự khác biệt cho công ty
Làm các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết về tiktok là 1 lợi thế
Thái độ tích cực, vui vẻ, hòa đồng, ham học hỏi, tinh thần khở nghiệp
Có khả năng sử dụng cơ bản các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh (Capcut, Canva,...).
Có laptop riêng
Tại CÔNG TY TNHH RIFA AGRICO Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH đầy đủ, xét tăng lương, thưởng các ngày lễ Tết, thưởng tháng 13; Thưởng KPI
Được đào tạo cơ bản về nền tảng TikTok và TikTok Shop
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, review lương và vị trí sau 6 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RIFA AGRICO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
