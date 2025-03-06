Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH RIFA AGRICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 681A Hà Huy Giáp, Thạnh Xuân,Hồ Chí Minh, Quận 12

Phụ trách các nội dung (content) truyền thông trên đa nền tảng: Website, Facebook....

Sáng tạo, nêu ý tưởng, lên kế hoạch và định hướng nội dung các kênh truyền thông Tiktok, Facebook Reel

Tham gia đóng góp ý tưởng, phối hợp triển khai cho các chiến dịch marketing của công ty, tối ưu các chiến dịch digital marketing

Cập nhật các nội dung đang là xu hướng, nghiên cứu áp dụng vào hoạt động quảng bá thương hiệu của công ty

Nghiên cứu đánh giá các kênh truyền thông của đối thủ để lên kế hoạch content phù hợp với insight để tạo sự khác biệt cho công ty

Làm các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, có kinh nghiệm, kiến thức về làm việc mảng nội dung, viết bài SEO, đăng bài, tối ưu bài web và các công cụ phân tích social.

Hiểu biết về tiktok là 1 lợi thế

Thái độ tích cực, vui vẻ, hòa đồng, ham học hỏi, tinh thần khở nghiệp

Có khả năng sử dụng cơ bản các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh (Capcut, Canva,...).

Có laptop riêng

Lương: 9.000.000 – 13.000.000 (Trao đổi khi phỏng vấn)

Đóng BHXH đầy đủ, xét tăng lương, thưởng các ngày lễ Tết, thưởng tháng 13; Thưởng KPI

Được đào tạo cơ bản về nền tảng TikTok và TikTok Shop

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, review lương và vị trí sau 6 tháng

