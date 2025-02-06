Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 140 - 142 Đường số 2, Khu Dân Cư Vạn Phúc City, phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch Quảng cáo Marketing trên các nền tảng khác nhau (Đặc biệt Google, Facebook).

Thiết kế nội dung quảng cáo để truyền đạt thông tin hiệu quả.

Quản lý ngân sách chiến dịch và tối ưu chi phí hiệu quả.

Thu thập, phân tích dữ liệu để tối ưu hiệu quả quảng cáo và chất lượng.

Làm LDP phục vụ các chiến dịch performance

Theo dõi và báo cáo về hiệu suất chiến dịch. Báo cáo và đưa ra các phương án, đề xuất xử lý.

Luôn cập nhật với các xu hướng, cập nhật và thực tiễn tốt nhất trong quảng cáo kỹ thuật số và áp dụng kiến thức này để nâng cao hiệu quả chiến dịch.

Phối hợp với các bộ phận liên quan khác để quản lý, xây dựng website và các tài khoản MXH của công ty như: Facebook, Zalo, LinkedIn, YouTube...

Hỗ trợ set-up nội dung/kỹ thuật trong các buổi Webinar phục vụ performance

Phản ứng & xử lý nhanh các với các vấn đề phát sinh nhằm đáp ứng đủ chỉ tiêu KPI.

Các công việc khác theo sự sắp xếp của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hơn 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Triển khai và tối ưu hóa quảng cáo Digital

Am hiểu về thuật toán nền tảng Social Media & Google Ads cùng các công cụ hỗ trợ liên quan.

Khả năng làm việc tập trung, quản lý tốt thời gian;

Giao tiếp & Đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh là một lợi thế

Thái độ tích cực, có trách nhiệm, cầu tiến, năng động và không ngại thay đổi

Chủ động và biết sắp xếp trong công việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực IT, SaaS, Marketing, Agency hoặc truyền thông số.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12-15 triệu.

Thưởng KPI + Thưởng doanh số tháng, quý + Thưởng nhân viên xuất sắc hằng tháng.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, văn hóa làm việc hòa đồng vui vẻ, được training kỹ năng về AI và Marketing Automation thường xuyên, được cập nhật về các sản phẩm/giải pháp công nghệ mới nhất.

Được tham gia các hoạt động Team building, Company trip. Hưởng đầy đủ quyền lợi về các ngày lễ, Tết, lương tháng 13.

Review lương 12 tháng/lần theo hiệu suất làm việc. Cơ hội thăng tiến cao cho nhân sự chủ động trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin