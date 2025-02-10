Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Thực phẩm Ánh Hồng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Thực phẩm Ánh Hồng
- Hồ Chí Minh:
- 121 Nguyễn Cư Trinh,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 16 - 18 Triệu
Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh
Lập kế hoạch Trade Marketing
Quản lý chương trình khuyến mãi, sampling và trưng bày sản phẩm
Tổ chức các hoạt động trưng bày, đặt sản phẩm tại các vị trí chiến lược, tối ưu hóa không gian trưng bày tại các kênh phân phối.
Quản lý và điều phối hoạt động PG
Chịu trách nhiệm về doanh số
Lập kế hoạch và triển khai chương trình
Báo cáo và phân tích kết quả
Quản lý các công việc hậu cần
Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và hình ảnh thương hiệu
Theo dõi, phân tích kết quả các chiến dịch Trade Marketing, đo lường hiệu quả từ các hoạt động tại điểm bán, đồng thời tối ưu hóa các chiến lược dựa trên các báo cáo phân tích.
Lập các báo cáo tổng hợp về thị trường, đối thủ, và chiến lược bán hàng, đưa ra các đề xuất điều chỉnh chiến lược marketing kịp thời.
Đào tạo và hỗ trợ đội ngũ bán hàng
Xây dựng mối quan hệ với đối tác và khách hàng
Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm việc tại các kênh MT, GT, KA, hiểu biết về các chiến lược marketing cho từng kênh phân phối.
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý PG hoặc tiếp thị sản phẩmtại các điểm bán, ưu tiên ngành hàng thực phẩm đông lạnh, giải khát, ăn vặt.
Kiến thức vững về ngành hàng FMCG, đặc biệt là các sản phẩm tiêu dùng (sữa, trứng, giải khát, ăn vặt).
Hiểu biết về các chiến lược Trade Marketing, công cụ và chương trình khuyến mãi hiệu quả tại điểm bán.
Chăm chỉ, nhiệt huyết và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Kiến thức về ngành hàng thực phẩm đông lạnh, giải khát, ăn vặt là một lợi thế.
Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp với các phòng ban khác nhau.
Tại Công ty TNHH Thực phẩm Ánh Hồng Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng: Thưởng theo kết quả công việc và thành tích.
Bảo hiểm: Các chế độ bảo hiểm đầy đủ, phúc lợi theo quy định của pháp luật và công ty.
Môi trường làm việc: Năng động, sáng tạo, với cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thực phẩm Ánh Hồng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI