Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Thực phẩm Ánh Hồng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 121 Nguyễn Cư Trinh,Hồ Chí Minh

Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh

Lập kế hoạch Trade Marketing

Quản lý chương trình khuyến mãi, sampling và trưng bày sản phẩm

Tổ chức các hoạt động trưng bày, đặt sản phẩm tại các vị trí chiến lược, tối ưu hóa không gian trưng bày tại các kênh phân phối.

Quản lý và điều phối hoạt động PG

Chịu trách nhiệm về doanh số

Lập kế hoạch và triển khai chương trình

Báo cáo và phân tích kết quả

Quản lý các công việc hậu cần

Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và hình ảnh thương hiệu

Theo dõi, phân tích kết quả các chiến dịch Trade Marketing, đo lường hiệu quả từ các hoạt động tại điểm bán, đồng thời tối ưu hóa các chiến lược dựa trên các báo cáo phân tích.

Lập các báo cáo tổng hợp về thị trường, đối thủ, và chiến lược bán hàng, đưa ra các đề xuất điều chỉnh chiến lược marketing kịp thời.

Đào tạo và hỗ trợ đội ngũ bán hàng

Xây dựng mối quan hệ với đối tác và khách hàng

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Trade Marketing hoặc Sales, ưu tiên trong ngành hàng FMCG (sữa, trứng, giải khát, ăn vặt).

Kinh nghiệm làm việc tại các kênh MT, GT, KA, hiểu biết về các chiến lược marketing cho từng kênh phân phối.

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý PG hoặc tiếp thị sản phẩmtại các điểm bán, ưu tiên ngành hàng thực phẩm đông lạnh, giải khát, ăn vặt.

Kiến thức vững về ngành hàng FMCG, đặc biệt là các sản phẩm tiêu dùng (sữa, trứng, giải khát, ăn vặt).

Hiểu biết về các chiến lược Trade Marketing, công cụ và chương trình khuyến mãi hiệu quả tại điểm bán.

Chăm chỉ, nhiệt huyết và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Kiến thức về ngành hàng thực phẩm đông lạnh, giải khát, ăn vặt là một lợi thế.

Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp với các phòng ban khác nhau.

Lương: Mức lương cạnh tranh,thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng: Thưởng theo kết quả công việc và thành tích.

Bảo hiểm: Các chế độ bảo hiểm đầy đủ, phúc lợi theo quy định của pháp luật và công ty.

Môi trường làm việc: Năng động, sáng tạo, với cơ hội phát triển nghề nghiệp.

