Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Dayone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu

Mức lương 2 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 133 Trần Thị Trọng, Phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

Hỗ trợ trong việc phát triển và thực hiện các chiến dịch marketing trực tuyến.

Tham gia vào việc quản lý và tối ưu hóa các kênh truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, LinkedIn, v.v.).

Hỗ trợ viết nội dung cho các bài đăng blog, email marketing và các tài liệu quảng cáo khác.

Phân tích và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing.

Hỗ trợ trong việc nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh.

Tham gia vào các cuộc họp và brainstorm ý tưởng cho các chiến dịch mới.

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

Tiếng anh giao tiếp cơ bản.

Có mong muốn học và chạy quảng cáo trên Google Ads và Facebook Ads.

Hiểu biết về các công cụ phân tích và theo dõi hiệu quả quảng cáo (Google Analytics, Facebook Insights).

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm.

Sáng tạo và có tinh thần cầu tiến.

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Dayone Thì Được Hưởng Những Gì

Team party hàng tháng.

Học các skill mới từ e-learning, workshops miễn phí.

Trà, bánh, cafe, nước ngọt miễn phí.

Sử dụng PS5 tại văn phòng để giải trí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Dayone

