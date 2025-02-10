Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Kayrus Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ chính 1 (70%):

- Lên kế hoạch content. Viết và đăng nội dung SEO trên website.

- Kiểm duyệt nội dung của TTS, CTV.

- Quản lý và tối ưu hóa các trang sản phẩm, bài viết blog và các nội dung khác.

- Quản lý backlink. Đánh giá, theo dõi và lên kế hoạch tăng số lượng backlink.

- Nghiên cứu từ khóa và mở rộng đa dạng các chủ đề blogs trên website

Nhiệm vụ chính 2 (30%):

- Đề xuất chiến lược SEO nhằm tăng chuyển đổi trên website

- Báo cáo đo lường và phân tích các chỉ số liên quan đến SEO

- Theo dõi các xu hướng, thuật toán mới để đảm bảo chiến lược SEO của công ty luôn đạt được hiệu quả tốt nhất.

- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc lĩnh vực liên quan.

- Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong content marketing hoặc SEO, ưu tiên ứng viên đã làm việc trong ngành nội thất, biển hiệu quảng cáo, bán lẻ, tiêu dùng.

- Đã từng sử dụng các tools SEO là một lợi thế

- Kinh nghiệm tối ưu hóa nội dung cho website/blog.

- Kỹ năng viết nội dung hấp dẫn và tối ưu cho SEO.

- Nắm vững nguyên tắc SEO on-page và off-page.

- Có khả năng nghiên cứu từ khóa và phân tích hiệu suất.

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

- Kiến thức về công cụ hỗ trợ: Seoquake, web developer, wordpress, keyword tool IO, Semrush, GA, GSC.

- Thời gian làm việc: 7h30 - 17h00, từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7

- Địa chỉ làm việc: Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12

Tại Công Ty TNHH Kayrus Media Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

- Career Path minh bạch, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển kỹ năng chuyên sâu và thăng tiến trong công việc

- Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân

- Annual leave 1 ngày/ tháng, nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ theo luật lao động hiện hành, Teambuilding, du lịch hàng năm

- Mỗi tháng đều tổ chức ăn uống, vui chơi cho nhân viên thoải mái tinh thần, gắn kết

- Góc nhỏ ăn vặt, cà phê, trà bánh, nước ngọt,... tại văn phòng dành cho nhân viên

- Lương tháng 13, xét tăng lương 1 năm/lần. Sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ,...

- Đóng đầy đủ: BHXH, BHTN, BHYT, Công đoàn, ... theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kayrus Media

