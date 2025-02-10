Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH VIONA TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH VIONA TRAVEL
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 212 Khánh Hội, phường 6, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Social Media Marketing:
Lên ý tưởng, quay dựng hoặc tận dụng xu hướng để sản xuất các video có nội dung dễ lan tỏa và thu hút sự chú ý (theo hướng EGC hoặc UGC) để tăng nhận diện thương hiệu.
Quản lý và phát triển cộng đồng: tiktok, Facebook Group.
Content Marketing:
Lên ý tưởng, thiết kế và đăng tải các nội dung hữu ích về Du lịch theo lịch cụ thể.
Thực hiện các hành động Call-to-Action để thu thập danh sách đối tượng tiềm năng và bàn giao cho Bộ phận Kinh doanh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Kỹ năng cần thiết: Đã từng tiếp cận các công cụ thiết kế cơ bản: Canva, Photoshop, Capcut, Premier, ... Đã từng tiếp cận và sử dụng các công cụ AI cơ bản.
Kinh nghiệm: Có kiến thức chuyên ngành Digital Marketing.
Phẩm chất cá nhân: Nhanh nhẹn, tự tin, sáng tạo và nhạy cảm với các xu hướng trên mạng xã hội. Có khả năng cảm nhận thẩm mỹ cơ bản.
Giới tính, độ tuổi: Nam, nữ / 18-25 tuổi
Tại CÔNG TY TNHH VIONA TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ giai đoạn thực tập: thỏa thuận
Sử dụng máy tính tại văn phòng và các công cụ thiết kế, ứng dụng để thực hiện công việc.
Định hướng nội dung và đào tạo cơ bản cách sử dụng các công cụ thiết kế, quay dựng. Luyện tập sử dụng A.I vào việc sáng tạo nội dung và kịch bản, hội thoại.
Thưởng nóng khi công việc đạt kết quả tốt (Từ 500.000 đồng - 5.000.000 đồng).
Được đánh giá và mộc xác nhận thực tập vào cuối kỳ.
Kết thúc thực tập sẽ nhận được Job Offer cho vị trí chính thức dựa trên đánh giá năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIONA TRAVEL
