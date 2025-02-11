Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Công Nghệ L&a làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 138 Trần Lựu, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Quản lý và phát triển các kênh truyền thông của công ty, bao gồm: fanpage Facebook, Group Facebook, TikTok, Instagram và website.

- Lên kế hoạch và triển khai nội dung sáng tạo để tăng tương tác, thu hút khách hàng tiềm năng trên các nền tảng.

- Xây dựng và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trực tuyến (Facebook Ads), tập trung vào lĩnh vực du lịchvà nhượng quyền kinh doanh giáo dục.

- Trả lời tin nhắn, bình luận trên fanpage, group Facebook, và các kênh liên quan một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp.

- Theo dõi hiệu quả các chiến dịch, báo cáo kết quả, và đề xuất các giải pháp cải thiện.

- Quản lý và cập nhật nội dung trên website công ty.

- Phối hợp với Team để thúc đẩy doanh số kinh doanh

- Nội dung các công việc cụ thể sẽ traođổikhiphỏngvấntrựctiếp.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong quản lý các kênh truyền thông xã hội, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, công nghệ, nhượng quyền, giáo dục.

- Kỹ năng viết nội dung sáng tạo, thu hút, phù hợp với khách hàng mục tiêu.

- Kỹ năng giao tiếp tốt và xử lý tình huống linh hoạt khi tương tác với khách hàng qua fanpage.

- Tiếng Anh cơ bản để xử lý nội dung liên quan đến công việc.

- Có kỹ năng thiết kế hình ảnh, video, poster là một lợi thế.

- Sử dụng thành thạo các công cụ AI trong công việc là một điểm cộng.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ L&a Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10-30 triệu/tháng tùy theo năng lực

- Được xem xét tăng lương hàng năm theo đánh giá hiệu quả công việc

- Hoa hồng và thưởng hấp dẫn

- Cơ hội đượcđi công tác trong và ngoài nước, cơ hội thăng tiến rộng mở

- Team building 1 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ L&a

