Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Công Nghệ L&a làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Công Nghệ L&a
- Hồ Chí Minh:
- 138 Trần Lựu, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 2
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
- Quản lý và phát triển các kênh truyền thông của công ty, bao gồm: fanpage Facebook, Group Facebook, TikTok, Instagram và website.
- Lên kế hoạch và triển khai nội dung sáng tạo để tăng tương tác, thu hút khách hàng tiềm năng trên các nền tảng.
- Xây dựng và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trực tuyến (Facebook Ads), tập trung vào lĩnh vực du lịchvà nhượng quyền kinh doanh giáo dục.
- Trả lời tin nhắn, bình luận trên fanpage, group Facebook, và các kênh liên quan một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp.
- Theo dõi hiệu quả các chiến dịch, báo cáo kết quả, và đề xuất các giải pháp cải thiện.
- Quản lý và cập nhật nội dung trên website công ty.
- Phối hợp với Team để thúc đẩy doanh số kinh doanh
- Nội dung các công việc cụ thể sẽ traođổikhiphỏngvấntrựctiếp.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng viết nội dung sáng tạo, thu hút, phù hợp với khách hàng mục tiêu.
- Kỹ năng giao tiếp tốt và xử lý tình huống linh hoạt khi tương tác với khách hàng qua fanpage.
- Tiếng Anh cơ bản để xử lý nội dung liên quan đến công việc.
- Có kỹ năng thiết kế hình ảnh, video, poster là một lợi thế.
- Sử dụng thành thạo các công cụ AI trong công việc là một điểm cộng.
Tại Công Ty TNHH Công Nghệ L&a Thì Được Hưởng Những Gì
- Được xem xét tăng lương hàng năm theo đánh giá hiệu quả công việc
- Hoa hồng và thưởng hấp dẫn
- Cơ hội đượcđi công tác trong và ngoài nước, cơ hội thăng tiến rộng mở
- Team building 1 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ L&a
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI