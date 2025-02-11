Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Cuộc Sống Ấm Áp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 192 - 198 Ngô Gia Tự, P.4, Q.10, Tp.HCM, Quận 10

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Sản xuất video chất lừ: Quay, dựng video để phát triển kênh TikTok, Reels, YouTube Shorts, giúp nội dung lan tỏa mạnh mẽ.

Quản lý nội dung trên Social Media: Đăng tải, tối ưu content trên Facebook, Instagram, TikTok, Threads, Zalo...

Viết & sáng tạo nội dung: Lên ý tưởng, viết bài hấp dẫn, phù hợp với thương hiệu & đối tượng khách hàng, Bắt tay chặt chẽ với team Purchasing để "bóc phốt" mọi thông tin về sản phẩm, sáng tạo mô tả hấp dẫn và tung hứng nội dung lên website!

Lên kế hoạch đăng bài: Sắp xếp lịch đăng video & bài viết một cách hợp lý, không để kênh bị 'nguội'.

Phối hợp với team khác: Làm việc với team Design / Tech / Marketing để sản xuất nội dung chuẩn chỉnh, sáng tạo và có sức hút, đăng nội dung lên website.

Đánh giá hiệu suất nội dung: Theo dõi, đo lường hiệu quả video & bài viết, rút kinh nghiệm để cải thiện.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG yêu cầu số năm kinh nghiệm - Chúng tôi chỉ quan tâm BẠN LÀM ĐƯỢC GÌ!

Tiếng Anh ổn áp: IELTS 6.0+ (hoặc trình độ tương đương).

Kỹ năng sản xuất video: Biết quay, dựng, chỉnh sửa video cơ bản trên CapCut, Premiere, hoặc bất cứ phần mềm nào bạn giỏi.

Viết lách tốt: Đừng lo văn chương màu mè, chỉ cần nội dung đủ hay để thu hút người xem.

Mắt thẩm mỹ cao: Phong cách riêng, sáng tạo, không 'một màu'.

Mạng xã hội là sân chơi của bạn: Thường xuyên post bài, tương tác tốt, tham gia tích cực trên các hội nhóm.

Portfolio bắt buộc: Gửi kèm video / nội dung bạn đã từng làm - hãy cho chúng tôi thấy khả năng của bạn!

Tại Công ty TNHH Cuộc Sống Ấm Áp Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất. (từ 10-15 triệu)

Môi trường trẻ trung, sáng tạo, không bó buộc, không nhàm chán.

Được tự do thử nghiệm, sáng tạo nội dung theo phong cách riêng.

Cơ hội học hỏi, nâng cao kỹ năng, phát triển sự nghiệp.

Nếu bạn thấy mình phù hợp, APPLY NGAY để cùng tạo ra những nội dung viral

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cuộc Sống Ấm Áp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin