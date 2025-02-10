Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 23 - 25 đường số 20, phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Tp.HCM, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Yêu thích nông nghiệp, có kiến thức về cây trồng.

Hiểu cách thức hoạt động của các kênh social media.

Làm trực tiếp hoặc phối hợp với các thành viên trong bộ phận viết content, ý tưởng kịch bản bài đăng sự kiện, làm video về các sản phẩm quảng bá công ty.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, hòa đồng

Nhanh nhẹn, năng động

Tinh thần học hỏi, cầu tiến

Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm

Kỹ năng quản lý công việc và sắp xếp thời gian để hoàn thành công việc được giao

Thành thạo sử dụng máy tính, mạng xã hội

Tại Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực

Mức lương thưởng theo thỏa thuận, tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN,.. theo quy định của pháp luật và công ty.

Tham gia các hoạt động nghỉ mát, chương trình đào tạo do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin