Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 23
- 25 đường số 20, phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Tp.HCM, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Yêu thích nông nghiệp, có kiến thức về cây trồng.
Hiểu cách thức hoạt động của các kênh social media.
Làm trực tiếp hoặc phối hợp với các thành viên trong bộ phận viết content, ý tưởng kịch bản bài đăng sự kiện, làm video về các sản phẩm quảng bá công ty.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, hòa đồng
Nhanh nhẹn, năng động
Tinh thần học hỏi, cầu tiến
Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm
Kỹ năng quản lý công việc và sắp xếp thời gian để hoàn thành công việc được giao
Thành thạo sử dụng máy tính, mạng xã hội
Tại Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: thỏa thuận theo năng lực
Mức lương thưởng theo thỏa thuận, tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN,.. theo quy định của pháp luật và công ty.
Tham gia các hoạt động nghỉ mát, chương trình đào tạo do công ty tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
