Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ Phần Helen Care làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 4 Phạm Đình Toái, phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và viết bài, sáng tạo nội dung trên các kênh truyền thông của công ty, gồm: Fanpage, PR article, Email,...

Theo dõi, nghiên cứu và phân tích hoạt động của các đối thủ cạnh tranh trên các kênh Social.

Thu thập, phân tích số liệu và insights của người dùng trên các mạng xã hội để có tối ưu hợp lý.

Triển khai ra kịch bản quay và kịch bản chi tiết cho video, TVC của công ty.

Follow theo công việc tại hiện trường để đảm bảo kịch bản được thực hiện đúng.

Báo cáo, phân tích hiệu quả công việc theo campaign/ tuần/ tháng để đánh giá hiệu quả và có đề xuất phù hợp cho hệ thống Social.

Quản trị rủi ro, sự cố truyền thông liên quan đến công ty trên các trang mạng xã hội mà mình quản lý.

Tham gia cùng team xây dựng thực hiện các chiến lược Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing, nội dung cho các POSM (standee, leaflet, brochure...)

Phối hợp với các phòng ban khác để thực hiện các công việc liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành MKT, truyền thông, báo chí, PR...

1-2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Có kỹ năng lên kế hoạch, ý tưởng và sản xuất content theo xu hướng để tiếp cận khách hàng một cách tốt nhất trên tất cả các kênh truyền thông của thương hiệu.

Tìm hiểu, nghiên cứu nhu cầu và xu hướng của khách hàng và cộng đồng mạng để phát triển content phù hợp.

Theo dõi, đo lường, đánh giá hiệu quả của content.

Lên kịch bản, tổ chức, tham gia và quản lý các sự kiện, hội thảo của công ty.

Hỗ trợ tìm hiểu, nghiên cứu và khảo sát thị trường, đối thủ.

Phối hợp với team internal thực hiện các yêu khác từ quản lý trực tiếp.

Tiếng Anh giao tiếp.

Tại Công ty Cổ Phần Helen Care Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Helen Care

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin