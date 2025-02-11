Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ID DECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 793/86 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý các kênh chiến dịch mang lại hiệu suất performance tốt, có khả năng triển khai và setup các quảng cáo trên tất các các kênh. Kiểm soát được hiệu quả các chiến dịch cần ưu tiên theo mục tiêu performance đề ra.

- Lập kế hoạch và theo dõi triển khai tất cả các hoạt động chiến dịch quảng cáo performance (ứng dụng di động và trang web) thông qua các kênh quảng cáo hiện thị, tiếp thị liên kết, phương tiện truyền thông ....

- Quản lý thiết lập các chiến dịch quảng cáo performance và branding trên các kênh: Facebook Ads, Google Adword, Adnetwork, CPD, Social Media, TVC, OOH...

- Làm việc dựa trên ngân sách đưa ra và đạt được KPI mục tiêu cam kết, giữ cho CAC ở mức tối ưu.

- Quản lý và liên lạc với nhiều nhà cung cấp và các bên thứ ba để đạt được các mục tiêu KPI đề ra.

- Đo lường và báo cáo hiệu suất performance tất cả các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số và đánh giá theo các mục tiêu ( ROI & KPI ).

- Xác định xu hướng và thông tin chi tiết, đồng thời tối ưu hóa chi tiêu và hiệu suất dựa trên các thông tin chi tiết.

- Có khả năng phân tích và đánh giá tốt chỉ số các chiến dịch mang lại hiệu quả user đưa về từ nhiều kênh.

- Thực hiện giám sát các báo cáo chống gian lận trong các chiến dịch quảng cáo và thực hiện các hành động phối hợp với các bên thứ ba để giám sát và giảm thiểu việc gian lận ở các chiến dịch tiếp thị số.

- Lập kế hoạch và tạo các chiến dịch thử nghiệm A-B quy mô nhỏ để tối ưu hiệu suất chiến dịch quảng cáo tốt hơn.

- Đề xuất các kênh digital mới có tiềm năng mang lại lượng người dùng mới một cách hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Digital Performance, (tối thiểu 03 năm) có nhiều kinh nghiệm triển khai các chiến dịch Performance ở các lĩnh vực e-commerce, crypto ...

- Sử dụng thành thạo các nền tảng Digital Ads như Facebook Ads, Google Ads, X Ads, Tiktok Ads, Display network khác....

- Có kinh nghiệm quản lý các chiến dịch quảng cáo chuyển đổi.

- Có hiểu biết cơ bản chạy quảng cáo in-app và tối ứu hóa App Store (ASO) và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO).

- Có kinh nghiệm đo lường và theo dõi tối ưu tích hợp nền tảng (cho ứng dụng di động và trang web) với các bên thứ ba (ví dụ: Google, Facebook, Sizmek, Appsflyer)

- Có hiểu biết cơ bản về setup và tối ưu goal & event Google Analytics, Tag manager ....

- Sử dụng thành thạo các công cụ Similarweb, Ahref, Semrush, Google data studio, Power Bi ....

- Kỹ năng phân tích mạnh mẽ và tư duy dựa trên dữ liệu.

- Cập nhật các xu hướng mới nhất và các phương pháp hay nhất trong tiếp thị và đo lường trực tuyến.

- Có thể tạo các báo cáo có ý nghĩa bằng cách sử dụng các công cụ như Google Data Studio + Power Bi sẽ là một điểm cộng.

- Có kinh nghiệm xử lý và deal thỏa thuận việc mua quảng cáo với các bên thứ ba sẽ là một lợi thế.

- Khả năng multi task và quản lý thời gian tốt. Ham học hỏi, siêng năng.

- Địa điểm làm việc: Bangkok, Thailand.

Tại CÔNG TY TNHH ID DECOR Thì Được Hưởng Những Gì

- Công ty hỗ trợ chi phí làm Visa.

- Phụ cấp ăn ở.

- Mức lương và thưởng cạnh tranh.

- Lương 2,200$ hoặc thỏa thuận.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ID DECOR

