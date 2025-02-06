Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ẨN SỐ VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ẨN SỐ VÀNG
- Hồ Chí Minh: 183F Tôn Thất Thuyết, P4, Q4, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Plan, analyse and execute tasks in Digital Marketing on media channels
Lập kế hoạch, phân tích và thực thi các hoạt động Digital Marketing trên các kênh truyền thông số
Execute campaigns for online advertising: Google, Facebook, Tiktok...
Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng online: Google, Facebook, Tiktok...
Record, analyse, monitor and assess ads results, effectiveness and budget for campaigns to advise solutions, suitable campaigns
Thống kê, phân tích, theo dõi và đánh giá các số liệu quảng cáo, hiệu quả và chi phí chiến dịch để đề ra các hướng giải pháp, các chiến dịch phù hợp
Update regularly users’ insight
Cập nhật insight của người dùng thường xuyên
Manage keywords ranking, Ads and SEO tasks
Quản lý thứ hạng từ khoá, các hoạt động chạy Ads và SEO
Plan and control visuals of brands on different media channels
Lên kế hoạch và kiểm soát các hình ảnh về thương hiệu trên các kênh truyền thông số
Coordinate with other departments to execute relevant campaigns
Phối hợp với team và phòng ban khác để thực hiện các chiến dịch liên quan
Establish a good communication channel, setting ads, performance on budget with KPIs guarantee
Xây dựng kênh truyền thông đạt hiệu quả tốt, tạo ads, performance theo ngân sách và KPIs cam kết
Other tasks assigned by Director
Các công việc khác được Giám đốc phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng viết tốt
Have good knowledge and experience in marketing
Nắm vững kiến thức và có kinh nghiệm marketing
English is a plus
Sử dụng được Tiếng Anh là điểm cộng
Experience in similar positions is preferred; or having a good view of the real estate market as well as the field of advertising media in general is an advantage.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các vị trí tương tự; hoặc có kiến thức tốt về thị trường bất động sản cũng như kiến thức về quảng cáo truyền thông nói chung.
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ẨN SỐ VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn
Experienced Managers directly guide and support
Sếp Quản lý có kinh nghiệm trực tiếp làm việc và hướng dẫn
Non-strict time schedule, as long as tasks are met
Thời gian làm việc linh động, chỉ cần các công việc được hoàn tất
Working in a dynamic and friendly environment
Làm việc trong môi trường năng động và vui vẻ, thân thiện
Tet bonus, team building, health insurance, birthday celebration for employee, holiday...
Thưởng Tết, các chuyến team building nghỉ ngơi, bảo hiểm y tế, tiệc sinh nhật cho nhân viên, ngày nghỉ...
2 months probationary period, salary of 80%. Sign contract for 6 months, after 6 months to be reviewed performance, raise 5-10% of salary regarding perfomance
2 tháng thử việc lương 80%. Ký hợp đồng 6 tháng, sau 6 tháng xem lại hiệu quả công việc, tăng lương 5-10% tùy năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ẨN SỐ VÀNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
