Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ẨN SỐ VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ẨN SỐ VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ẨN SỐ VÀNG
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/04/2025
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ẨN SỐ VÀNG

Digital Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ẨN SỐ VÀNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 183F Tôn Thất Thuyết, P4, Q4, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Plan, analyse and execute tasks in Digital Marketing on media channels
Lập kế hoạch, phân tích và thực thi các hoạt động Digital Marketing trên các kênh truyền thông số
Execute campaigns for online advertising: Google, Facebook, Tiktok...
Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng online: Google, Facebook, Tiktok...
Record, analyse, monitor and assess ads results, effectiveness and budget for campaigns to advise solutions, suitable campaigns
Thống kê, phân tích, theo dõi và đánh giá các số liệu quảng cáo, hiệu quả và chi phí chiến dịch để đề ra các hướng giải pháp, các chiến dịch phù hợp
Update regularly users’ insight
Cập nhật insight của người dùng thường xuyên
Manage keywords ranking, Ads and SEO tasks
Quản lý thứ hạng từ khoá, các hoạt động chạy Ads và SEO
Plan and control visuals of brands on different media channels
Lên kế hoạch và kiểm soát các hình ảnh về thương hiệu trên các kênh truyền thông số
Coordinate with other departments to execute relevant campaigns
Phối hợp với team và phòng ban khác để thực hiện các chiến dịch liên quan
Establish a good communication channel, setting ads, performance on budget with KPIs guarantee
Xây dựng kênh truyền thông đạt hiệu quả tốt, tạo ads, performance theo ngân sách và KPIs cam kết
Other tasks assigned by Director
Các công việc khác được Giám đốc phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Good writing skill
Có kỹ năng viết tốt
Have good knowledge and experience in marketing
Nắm vững kiến thức và có kinh nghiệm marketing
English is a plus
Sử dụng được Tiếng Anh là điểm cộng
Experience in similar positions is preferred; or having a good view of the real estate market as well as the field of advertising media in general is an advantage.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các vị trí tương tự; hoặc có kiến thức tốt về thị trường bất động sản cũng như kiến thức về quảng cáo truyền thông nói chung.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ẨN SỐ VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Competitive and attractive salary
Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn
Experienced Managers directly guide and support
Sếp Quản lý có kinh nghiệm trực tiếp làm việc và hướng dẫn
Non-strict time schedule, as long as tasks are met
Thời gian làm việc linh động, chỉ cần các công việc được hoàn tất
Working in a dynamic and friendly environment
Làm việc trong môi trường năng động và vui vẻ, thân thiện
Tet bonus, team building, health insurance, birthday celebration for employee, holiday...
Thưởng Tết, các chuyến team building nghỉ ngơi, bảo hiểm y tế, tiệc sinh nhật cho nhân viên, ngày nghỉ...
2 months probationary period, salary of 80%. Sign contract for 6 months, after 6 months to be reviewed performance, raise 5-10% of salary regarding perfomance
2 tháng thử việc lương 80%. Ký hợp đồng 6 tháng, sau 6 tháng xem lại hiệu quả công việc, tăng lương 5-10% tùy năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ẨN SỐ VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ẨN SỐ VÀNG

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ẨN SỐ VÀNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 12 Tôn Đản, P. 13, Q. 4, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-digital-marketing-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job285705
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 296 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 47 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 296 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN Y&B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Y&B
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DART CHOCOLATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH DART CHOCOLATE
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH WE PROPERTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH WE PROPERTY
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại HUTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại HUTA
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TAGA GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TAGA GLOBAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH KVK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH KVK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Ô Tô Mitsubishi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Ô Tô Mitsubishi Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN OWL SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN OWL SOLUTIONS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục VTCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục VTCE
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI NAM VIỆT
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DOUBLE BAD GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DOUBLE BAD GLOBAL
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC
12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing DREAMPLEX REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu DREAMPLEX REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LIMITED
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH NRTK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH NRTK
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 22 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
20 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Ngõ Thái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu Ngõ Thái
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PARISKIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PARISKIN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing MSIG Insurance (Vietnam) Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận MSIG Insurance (Vietnam) Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Hotaki làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty TNHH Hotaki
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ADIGIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ADIGIT
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Wareflex Viet Nam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Wareflex Viet Nam Company Limited
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm