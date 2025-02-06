Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ẨN SỐ VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Plan, analyse and execute tasks in Digital Marketing on media channels

Lập kế hoạch, phân tích và thực thi các hoạt động Digital Marketing trên các kênh truyền thông số

Execute campaigns for online advertising: Google, Facebook, Tiktok...

Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng online: Google, Facebook, Tiktok...

Record, analyse, monitor and assess ads results, effectiveness and budget for campaigns to advise solutions, suitable campaigns

Thống kê, phân tích, theo dõi và đánh giá các số liệu quảng cáo, hiệu quả và chi phí chiến dịch để đề ra các hướng giải pháp, các chiến dịch phù hợp

Update regularly users’ insight

Cập nhật insight của người dùng thường xuyên

Manage keywords ranking, Ads and SEO tasks

Quản lý thứ hạng từ khoá, các hoạt động chạy Ads và SEO

Plan and control visuals of brands on different media channels

Lên kế hoạch và kiểm soát các hình ảnh về thương hiệu trên các kênh truyền thông số

Coordinate with other departments to execute relevant campaigns

Phối hợp với team và phòng ban khác để thực hiện các chiến dịch liên quan

Establish a good communication channel, setting ads, performance on budget with KPIs guarantee

Xây dựng kênh truyền thông đạt hiệu quả tốt, tạo ads, performance theo ngân sách và KPIs cam kết

Other tasks assigned by Director

Các công việc khác được Giám đốc phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Good writing skill

Có kỹ năng viết tốt

Have good knowledge and experience in marketing

Nắm vững kiến thức và có kinh nghiệm marketing

English is a plus

Sử dụng được Tiếng Anh là điểm cộng

Experience in similar positions is preferred; or having a good view of the real estate market as well as the field of advertising media in general is an advantage.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các vị trí tương tự; hoặc có kiến thức tốt về thị trường bất động sản cũng như kiến thức về quảng cáo truyền thông nói chung.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ẨN SỐ VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Competitive and attractive salary

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn

Experienced Managers directly guide and support

Sếp Quản lý có kinh nghiệm trực tiếp làm việc và hướng dẫn

Non-strict time schedule, as long as tasks are met

Thời gian làm việc linh động, chỉ cần các công việc được hoàn tất

Working in a dynamic and friendly environment

Làm việc trong môi trường năng động và vui vẻ, thân thiện

Tet bonus, team building, health insurance, birthday celebration for employee, holiday...

Thưởng Tết, các chuyến team building nghỉ ngơi, bảo hiểm y tế, tiệc sinh nhật cho nhân viên, ngày nghỉ...

2 months probationary period, salary of 80%. Sign contract for 6 months, after 6 months to be reviewed performance, raise 5-10% of salary regarding perfomance

2 tháng thử việc lương 80%. Ký hợp đồng 6 tháng, sau 6 tháng xem lại hiệu quả công việc, tăng lương 5-10% tùy năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ẨN SỐ VÀNG

