Tuyển Digital Marketing CHI NHÁNH AROBID - CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH AROBID - CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CHI NHÁNH AROBID - CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CHI NHÁNH AROBID - CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: SECC, Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

◆ Quản lý tài nguyên:
- Quản lý tất cả kênh digital marketing của công ty: Website, landing page, SNS
- Quản lý hệ thống tài khoản của công ty và digital tool
◆ Triển khai hoạt động:
- Đề xuất kế hoạch Digital Marketing
- Triển khai digital marketing theo kế hoạch đã duyệt.
- Phân bổ ngân sách, nguồn lực hiệu quả, theo dõi ROI của từng chiến dịch. Đánh giá và tối ưu hóa các kênh marketing thường xuyên để đạt hiệu quả cao nhất.
- Tối ưu website và landing pages, đề xuất và triển khai chiến lược SEO, tăng thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm
- Phối hợp cùng team thiết kế và content xây dựng nội dung website, landing pages
- Quản lý và tối ưu hóa các kênh quảng cáo trực tuyến (Google Ads, Facebook Ads,..) và các kênh Ads Network khác (ADX, eClick...)
- Thiết kế và tối ưu hệ thống automation marketing (email, chatbot)
◆ Phân tích & báo cáo:
- Thu thập, phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing.
- Sử dụng các công cụ phân tích để đo lường hiệu quả của các hoạt động marketing và đưa ra những khuyến nghị cải thiện.
- Báo cáo hiệu quả hoạt động định kì theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

◆ Kinh nghiệm:
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử hoặc các ngành liên quan.
- Có kiến thức sâu rộng về các kênh marketing online và các công cụ phân tích.
◆ Kỹ năng:
- Kỹ năng phân tích dữ liệu, báo cáo và trình bày tốt.
- Kỹ năng quản lý dự án và làm việc độc lập.
- Khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả.
- Thành thạo các công cụ marketing online (Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads Manager,...).và các công cụ automation marketing
- Có kiến thức về các công cụ quản lý nội dung (CMS).
- Nắm vững các công cụ phân tích dữ liệu
- Ứng dụng tốt AI trong công việc

Tại CHI NHÁNH AROBID - CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội tiếp xúc với hàng ngàn doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Thăng tiến trong nghề nghiệp chuyên môn và trong lĩnh vực Thương Mại Điện Tử. Cơ hội thử sức trong các lĩnh vực ngoài chuyên môn chính để phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH AROBID - CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH AROBID - CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI

CHI NHÁNH AROBID - CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, số 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

