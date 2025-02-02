Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 79 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai, theo dõi, tối ưu hiệu quả kinh doanh thông qua các hoạt động Digital Performance Marketing và có đối sách kịp thời đáp ứng nhu cầu kinh doanh đối với Brand phụ trách;

- Tham mưu xây dựng, cải tiến nội dung về sản phẩm, về chương trình sales... cho các kênh Digital;

- Đề xuất và thực hiện các chương trình khuyến mãi giúp cải thiện các hoạt động Digital trong phạm vi thực hiện;

- Lập kế hoạch Digital Performance Marketing cho Brand (tìm hiểu thông tin khách hàng mục tiêu, đối thủ, sản phẩm, giá cả, cơ hội, chính sách, xu hướng, vv...);

- Tham mưu việc tư vấn online cho Khách hàng đảm bảo tăng được lượng lead khách đến Chi nhánh;

- Thực hiện đánh giá hiệu quả các kênh Digital Marketing và điều chỉnh phù hợp với từng chiến dịch;

- Thực hiện các báo cáo theo định kỳ hoặc theo yêu cầu;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (9h00 đến 18h00)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Mỹ phẩm, Bất động sản, Thẩm mỹ, Nha khoa;

- Bằng cấp từ Cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành như Marketing, Thương mại điện tử, Công nghệ thông tin,... hoặc các chuyên ngành có liên quan;

- Sử dụng thành tạo các công cụ Digital Marketing, Google Analytics, GTM...;

- Chủ động, sáng tạo trong công việc đề xuất quảng cáo, điều chỉnh nội dung và điều chỉnh các chiến dịch Marketing;

- Kỹ năng tổ chức thực hiện công việc, giải quyết vấn đề, khả năng chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận;

- Thưởng lương tháng 13; Thưởng Lễ, Tết, thưởng sinh nhật,...;

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp hòa đồng và thân thiện;

- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị khi làm việc;

- Chế độ: BHXH, BHYT, ... đầy đủ;

- Khám sức khỏe định kỳ;

- Nhận ưu đãi lớn khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ làm đẹp tại Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE

